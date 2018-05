Un texte de Émile Duchesne

Ces ententes, d'une durée de 12 ans, interdiront aux pêcheurs commerciaux de déployer leurs filets dans les eaux, au large du Groenland et des îles Féroé. Les saumons qui frayent dans les rivières du Québec s'alimentent dans ce secteur.

La pêche commerciale dans ces eaux était considérée comme une des raisons de la diminution des saumons dans les rivières de nos régions.

En entrevue à Boréale 138, Jean Boudreault a affirmé que cette entente aura un impact sur la productivité des rivières à saumon du Québec.