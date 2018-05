Le mercure devrait atteindre et même dépasser légèrement 30 °C dans plusieurs régions de la province. La chaleur persistera vendredi et les températures devraient revenir plus près de la normale en fin de semaine.

Environnement Canada prévient la population que ces conditions peuvent représenter un risque pour les personnes qui ne supportent pas bien la chaleur.

Il est recommandé de boire beaucoup de liquides frais - avant même de ressentir la soif -, de porter des vêtements appropriés et de passer quelques heures pendant la journée dans un endroit frais.

Il est également fortement déconseillé de laisser des personnes ou des animaux dans des véhicules stationnés.