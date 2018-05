La loi pour protéger l'accès aux soins des femmes protège ainsi les patientes et les employés des cliniques de Kensington, à Calgary, et de Women's Health Options, à Edmonton, où les trois quarts des avortements chirurgicaux sont réalisés en Alberta.

Il sera également interdit de prendre des vidéos, des photos et de faire des enregistrements audio des patients, des médecins et des employés entrant et sortant de ces cliniques.

S’ils le jugent nécessaire, ces centres pourront également demander que la limite de la zone à ne pas franchir soit augmentée à une distance allant jusqu'à 150 m.

Nous sommes fiers d’être un gouvernement qui s’assure que les femmes qui ont un rendez-vous chez leur médecin peuvent y aller sans subir d’intimidation. Sarah Hoffman, ministre de la Santé de l'Alberta

Le projet de loi 9 a été adopté à 45 contre 1. Le vote s'est toutefois fait en l'absence des membres du Parti conservateur uni.

Les députés de l’opposition officielle ont quitté l'Assemblée législative chaque fois qu’il y a eu vote concernant ce projet de loi. Le chef du parti, Jason Kenney, considère que les néo-démocrates tentaient ainsi de détourner l’attention de leurs performances économiques.

Selon Jason Kenney, la loi n’était pas nécessaire, puisque que les cliniques détenaient des injonctions contre les manifestants. Il pense plutôt que les employés auraient pu demander à la cour de les prolonger.

« C’est un manque de respect pour le travail d'acharné, pour tout l’historique entourant cet enjeu et pour les personnes qui travaillent dans ces cliniques et pour leurs patientes », considère Sarah Hoffman.

Le député indépendant, Derek Fildebrandt, a été le seul à voter contre ce projet. Celui-ci aurait préféré que la loi s’applique à d’autres types de manifestants et non pas qu’à ceux se trouvant autour des cliniques d’avortement.

Les amendes et peines

En cas de première infraction, la loi prévoit une amende de 5000 $ ou un maximum de six mois de prison. Enfreindre une deuxième fois la loi pourrait conduire à une amende d'un maximum de 10 000 $ ou à un an d'emprisonnement.