Le plan prévoit le rétablissement des heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 7 h 15 à 14 h 15.

Des machines distributrices réfrigérées contenant des aliments frais de qualité seront également mises à la disposition des visiteurs.

Le PDG de l’hôpital, Mike Baker, affirme qu’il s’agit d’un aspect essentiel des services offerts aux patients, aux familles et au personnel.

« L’absence d’une cafétéria qui fait l’objet du plus grand nombre de plaintes écrites et verbales, y compris dans les médias sociaux, explique M. Baker. On s’en plaint même plus que des temps d’attente au Service des urgences. »

Il n’y a aucun fournisseur de services alimentaires à proximité de l’hôpital.

L’hôpital indique qu’une partie de l’équipement avait été entreposée, ce qui réduira les coûts du redémarrage du service.

La date exacte de la réouverture sera annoncée vers la fin de l’été.