Le chat d’Axel Boucart, Sunday, avait l’habitude de disparaître pendant plusieurs jours. Sa dernière sortie en avril dernier a toutefois été plus longue qu’à la normale. L’animal, qui n’était pas identifié, a été récupéré par la SPA Mauricie avant qu'Axel Boucart ne signale sa disparition à la SPA Mauricie.

Au total, 10 jours se sont écoulés entre la sortie du chat et le signalement. Il était déjà trop tard puisqu’une famille avait adopté Sunday, rebaptisé Burton par la SPA.

Axel Boucart a été surpris de voir sur le site internet de la SPA Mauricie que son chat, renommé Burton, avait été adopté. Photo : Radio-Canada

Délai de 48 heures

En vertu du règlement municipal de Trois-Rivières, l’organisme a l’obligation de garder pendant deux jours tout animal errant non réclamé et non identifié. Au terme de ce délai, il est possible de céder l’animal à une autre famille.

« On aimerait que la Ville modifie son règlement de 48 heures, lance Axel Boucart. C’est suffisant pour ceux qui ont des animaux qui ne sortent pas, mais pour un chat, c’est plus régulier que ça sorte et c’est plus régulier que ça revienne. »

La coordonnatrice aux communications de la SPA Mauricie, Sarah-Lise Hamel, soutient que l’adoption s’est déroulée en conformité avec le règlement municipal de la Ville de Trois-Rivières et qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle.

Aucune communication avec la nouvelle famille

Pour le moment, il n’est pas question pour la SPA Mauricie de contacter les nouveaux propriétaires du chat pour leur expliquer la situation.

« On ne divulgue pas les informations des adoptants, indique Sarah-Lise Hamel. C’est une politique de confidentialité qui est actuellement en vigueur dans nos locaux. C’est ce qui a été mentionné à M. Boucart, que l’animal ne pouvait lui être redonné parce qu’il est déjà dans une nouvelle famille. »

Conscient que son signalement a été fait sur le tard, Axel Boucart trouve tout de même que la SPA Mauricie pourrait tenter d’expliquer la situation aux nouveaux propriétaires. Il est d’ailleurs prêt à rembourser les frais que la nouvelle famille a dû débourser pour l’adoption de son chat.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel