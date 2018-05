Tous les serveurs et les cuisiniers seront payés le même montant, 13 $ l’heure, soit un peu plus que le salaire minimum en vigueur pour les employés qui ne sont pas à pourboire.

Ce changement vise à mettre fin aux écarts importants qui existent actuellement entre les revenus des serveurs et ceux des cuisiniers. Selon des données de l'Association des restaurateurs du Québec, les cuisiniers gagnent 16 $ l'heure, en moyenne, et les serveurs 27 $ l'heure, en incluant les pourboires.

Sébastien Gagnon, chef et copropriétaire du restaurant Cuisine et Dépendance (gauche), Vincent Berlatie, gérant de la salle à manger (centre) et Tommy Cloutier, actionnaire, cuisinier et serveur (droite) Photo : Radio-Canada/Ariane Perron-Langlois

Le chef et copropriétaire du restaurant Cuisine et Dépendance, Sébastien Gagnon, affirme que ses employés ont adhéré à l'idée à l'unanimité.

Le but, c'était de tout mettre ça ensemble, qu'on s'entraide tous, qu'on ait du plaisir à le faire et qu'au final, on soit capables de garder notre personnel et de recruter du personnel de qualité. Sébastien Gagnon, chef et copropriétaire du restaurant Cuisine et Dépendance

Dans le cas de Cuisine et Dépendance, les propriétaires ont calculé que, salaire et pourboire inclus, les employés allaient désormais gagner entre 20 $ et 27 $ l'heure en fonction de l'achalandage.

Pas aussi rare qu’on le croit

Selon l'Association des restaurateurs du Québec, un certain partage des pourboires est en place dans environ 30 % à 40 % des établissements de restauration.

Il s’agit toutefois, le plus souvent, d’un partage entre les employés de la salle à manger comme les hôtesses, les commis, les sommeliers et les personnes qui débarrassent les tables. L'association n'a pas de données précises sur le nombre d'établissements qui font un partage avec les cuisiniers.

À Rimouski, d'autres endroits adhèrent toutefois à cette pratique, comme la coopérative de solidarité Café-Bistro Le Bercail. Elle a adopté le modèle dès son ouverture il y a environ cinq ans.

Mira Paquette-Perreault, chef et membre travailleuse de la coopérative, explique que tous les employés sont payés 12 $, le salaire minimum des employés sans pourboire, et que les pourboires sont partagés de façon égale entre les employés en fonction du nombre d'heures travaillées.

Mira Paquette-Perreault est chef et membre travailleuse de la coopérative de solidarité Café-Bistro Le Bercail. Photo : Radio-Canada/Ariane Perron-Langlois

Elle affirme que les employés sont très heureux d’avoir fait ce choix.

Si le salaire est le même pour tout le monde, que les pourboires soient partagés, c'est signe qu'on accorde la même importance à toutes les tâches accomplies, que ce soit en cuisine ou au service. Mira Paquette-Perreault, chef et membre travailleuse de la coopérative de solidarité Café-Bistro Le Bercail

Une façon de faire qui, selon Mira Paquette-Perreault, crée une bonne cohésion dans l’équipe et facilite la rétention des employés.

Partager, mais pas sans le consentement des employés

La Loi sur les normes du travail prévoit qu'un employeur n'a pas le droit d'imposer un partage des pourboires et que ce genre de système ne peut être implanté qu'avec le consentement des employés.

Les pourboires sont la propriété des salariés à pourboire et l'employeur ne peut pas intervenir. La transition doit se faire de façon volontaire. Par contre, une fois que ce genre de système est en place, l'employeur peut en faire une condition d'embauche pour les nouveaux employés.

Tous les employés de la coopérative de solidarité Café-Bistro Le Bercail gagnent 12 $ l'heure en plus des pourboires. Photo : Radio-Canada/Ariane Perron-Langlois

L'Association des restaurateurs du Québec aimerait que les employeurs puissent décider de mettre en place un partage des pourboires unilatéralement. Elle a fait des représentations en ce sens à l'Assemblée nationale. Le vice-président affaires publiques pour l'Association des restaurateurs du Québec, François Meunier, dit cependant qu’il a reçu, jusqu’ici, une fin de non-recevoir.

Il faut dire que le modèle est critiqué par des syndicats, qui affirment que les restaurateurs devraient plutôt penser à augmenter le salaire des cuisiniers s’ils veulent attirer et retenir la main-d’œuvre.

D’après les informations d’Ariane Perron-Langlois