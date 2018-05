« Nous avons trouvé des traces de mercure dans presque tous les oiseaux que nous avons analysés », note Mark Mallory, professeur et biologiste à l’Université Acadia et coauteur de l’étude publiée dans le journal Ecotoxicology and Environmental Safety.

Les chercheurs ont analysé le sang ainsi que les tissus cérébraux et musculaires de 13 espèces d’oiseaux côtiers du Nunavut, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Certaines espèces, comme le canard colvert, n’avait que des traces de mercure alors que d’autres, comme le goéland argenté, montraient des doses sublétales, c’est-à-dire en quantité pas tout à fait suffisante pour provoquer le décès, mais tout de même élevé.

Les canards colverts ne se retrouvent pas seulement près des sources d'eau douce, mais aussi le long des côtes. Photo : iStock/Peter Davies

D’autres études ont démontré que des doses sublétales de mercure entraînaient des problèmes cognitifs chez les oiseaux, notamment du côté de la vue.

« Les oiseaux ne tombent pas du ciel à cause du mercure », a tout de même mentionné Mark Mallory. Il assure que cela n’indique pas pour autant qu’il faudrait arrêter de consommer certains produits de la mer.

Les guillemots marmettes s'alimentent de poissons qui peuvent contenir des traces de mercure. Photo : Mark Mallory

Si certains produits sont toxiques, Santé Canada va le communiquer immédiatement à la population. Mark Mallory, professeur et biologiste à l’Université Acadia

Un problème généralisé

Le mercure se retrouve dans le système des oiseaux en raison de la bioaccumulation, c’est-à-dire en ingérant d’autres espèces qui contiennent du mercure qui en ont elles-mêmes ingéré d’autres.

Les taux de mercure s’accumulent peu à peu et c’est pourquoi les espèces en haut de la chaîne alimentaire sont souvent contaminées, comme le thon par exemple.

« La principale source de mercure provient de l’atmosphère », explique Mark Mallory, en précisant que ces émissions sont disséminées par plusieurs industries et que le mercure se retrouve aussi bien sur terre qu’en mer.

« On retrouve du mercure au Pôle Nord, au Groenland et jusqu’en Antarctique », illustre le biologiste.

Les guillemots à miroir sont des oiseaux côtiers susceptibles d'intoxication au mercure. Photo : Mark Mallory

Les émissions de mercure, jumelées aux changements climatiques, affectent grandement les oiseaux, ajoute-t-il.

Le mercure c’est un élément de plus et c’est difficile de séparer les effets de chaque contaminant. C’est un tout. Mark Mallory, professeur et biologiste à l’Université Acadia

Pas une cause perdue

Le Canada a adopté la convention de Minamata en 2017, un traité international développé par l’Organisation des Nations Unies pour mettre fin aux effets néfastes du mercure.

« Il y a une prise de conscience internationale autour du mercure, ça ne touche pas seulement les animaux », précise Mark Mallory.

D’autres études ont démontré que les niveaux de mercure n’ont pas augmenté chez certaines espèces d’oiseaux depuis les dernières années, comparativement aux années 1990.

« Il y a beaucoup de travail à faire, je ne veux pas minimiser l’impact du mercure, mais il y a de l’espoir », conclut le biologiste.