L'autobus du NPD a connu des problèmes mécaniques sur l'autoroute 402 près de Watford, en Ontario.

Début du graphique (passez à la fin) Contretemps pour le NPD, l’autobus de campagne de la cheffe Andrea Horwath est immobilisé sur le coté de l’autoroute 402, à 20 minutes de Strahtroy. Courroie défectueuse. #iciottgat pic.twitter.com/ADKjt5ZJGu — Gilles Taillon (@GillesTaillon) 30 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le véhicule s'est arrêté en toute sécurité après qu'une odeur de brûlé ait commencé à entrer dans la cabine.

Une courroie de ventilateur défectueuse semblait être responsable du problème.

« Je vais vérifier le moteur », a déclaré Mme Horwath en riant en descendant du bus pour évaluer la situation.

Elle a de plus émis le gazouilli suivant quelques moments plus tard : « Time for a #FanbeltChange4TheBetter » (« C’est le moment d’un changement-de-courrie-pour-le-meilleur »), en lien avec son slogan de campagne.

Dans la même veine, l'équipe de communications de Mme Horwath a déclaré que la panne était la preuve que leur campagne était « hot ».