Depuis la saison 2005, le camp d’entraînement des Stampeders s’amorce toujours avec une case déjà cochée sur la liste des choses à régler.

À la ligne : demi offensif partant, un nom est toujours bien inscrit, à l’encre indélébile. Il y a eu tour à tour ceux de Joffrey Reynolds, Jon Cornish et Jerome Messam.

Cette saison, il n’y a aucun nom sur cette ligne, même pas un inscrit au crayon de plomb.

Après trois saisons à Calgary, Messam a décidé de retourner où il était avant de se joindre aux Stampeders, en Saskatchewan. Qui le remplacera? On ne sait toujours pas.

Quatre candidats luttent pour l’obtention du poste de partant.

Le favori

Terry Williams

Terry Williams semble avoir une longueur d’avance sur les autres candidats. Il a obtenu un départ l’an passé, alors que les Stampeders avaient donné congé à Messam.

Dans un gain de 59-11 face aux Alouettes, il avait inscrit trois touchés et couru pour des gains de 156 verges, une performance qui lui avait valu le titre de joueur de la semaine dans la LCF.

En deux saisons à l'Université de Kusztown en Pennsylvanie, il a amassé des gains de 1542 verges par la course en plus d’inscrire 22 touchés.

Les prétendants

Don Jackson

Jackson a disputé trois matchs avec les Packers de Green Bay, dans la NFL, en 2016. Trois des candidats ont passé du temps au sein d’équipes de la NFL, mais il est le seul à avoir joué au moins un match.

Il a disputé trois saisons avec l’Université du Nevada, où il a inscrit 19 touchés par la course et deux par la passe. Ses gains sont de 2318 verges au sol et de 269 verges par la voie des airs.

Romar Morris

Morris a joué 50 parties avec l’Université de la Caroline du Nord, mais n’a été partant que pour 13 d’entre elles. Il totalise 1024 verges de gain au sol et 499 par la passe.

Même s’il n’a jamais vraiment été demi offensif numéro un, ses statistiques tendent à démontrer qu’il est aussi à l’aise à recevoir des passes qu’à courir avec le ballon, ce qui était aussi le cas pour Reynolds, Cornish et Messam.

Rushel Shell

Shell est le plus massif des quatre candidats. Il est plus petit, mais a le même poids que Messam.

En trois saisons avec l’Université West Virginia, il a cumulé des gains de 2010 par la course en plus d’inscrire 20 touchés.

Atlee Simon

Simon est le seul Canadien parmi les quatre candidats. Cornish et Messam aussi étaient Canadiens. C’est un gros avantage, car sa présence sur le terrain permet à l’entraîneur-chef Dave Dickenson de faire jouer un Américain à une autre position, tout en respectant le ratio.

En quatre saisons à l’Université de Regina, ses gains au sol sont de 2943 verges et il a inscrit un total de 29 touchés.

Ils joueront tous

L’entraîneur des demis offensifs, Marc Mueller, est satisfait de ce qu’il a vu des cinq joueurs depuis le début du camp.

Il dit que les cinq candidats ont tous travaillé très fort depuis le début du camp.

Notre cahier de jeux est très complexe et ils ont fait du bon travail pour bien le maîtriser. Marc Mueller, entraîneur des demis offensifs, Stampeders

Même si Bo Levi Mitchell est un des meilleurs quart-arrière de la LCF, le jeu de course a toujours occupé une place importante pour les Stampeders.

Les cinq joueurs devraient tous avoir la chance de jouer vendredi, alors que les Stampeders recevront les Lions, pour leur premier match préparatoire.