Un texte de Lyssia Baldini

EDMONTON

Paul Cournoyer, Ponteix et Rayannah en spectacle

Paul Cournoyer, du groupe Post Script, qui lancera une nouvelle chanson Vis sans regret le vendredi 1er juin, sera en spectacle avec le groupe Ponteix et Rayannah le samedi 2 juin.

Paul Cournoyer Photo : Radio-Canada/Monique Bourque

Le groupe Ponteix présente son nouveau vidéo-clip pour lancer le début de sa tournée dans l’Ouest canadien cet été.

Le groupe Ponteix sera en tournée en Saskatchewan, en Alberta puis au Manitoba. Photo : Courtoisie-Ponteix

La chanson Supernova est issue de leur prochain album qui sortira à l’hiver 2019. Filmée et réalisée par le cinéaste et photographe Jean-Philippe Sansfaçon, la vidéo représente un avant-goût du nouvel album et de l’évolution du groupe depuis leur dernier, J’Orage.



L’album J’Orage leur avait valu plusieurs prix dont Artiste francophone de l’année aux Western Canadian Music Awards.

Le groupe Ponteix et l’artiste Rayannah reviennent tous deux d’une tournée en Allemagne.

L'artiste manitobaine Rayannah Photo : Radio-Canada

Pour l'artiste Rayannah, c'était sa deuxième visite en Allemagne. Elle en a aussi profité pour présenter son spectacle au public français, à Paris.

Elle a dévoilé la chanson et le vidéoclip En attendant demain, en avril dernier.

Le concert de Paul Cournoyer, Ponteix et Rayannah a lieu le samedi 2 juin au Aviary, à 21 h. Ponteix sera également à Calgary le dimanche 3 juin au Lilac Festival à 16 h 15 sur Elbow Drive, sur la scène principale.

Chara bla, ceci et cela

L’ensemble vocal Clé et les Petits Chanteurs de Saint-Jean présentent leur concert de printemps, Chara bla, ceci et cela.

Les Petits Chanteurs de Saint-Jean Photo : Courtoisie les Petits Chanteurs de Saint-Jean

Le spectacle rassemble 26 jeunes chanteurs de la 3e année à la 12e année, leur permettant de partager leur passion pour la musique.

Plusieurs styles de musique seront célébrés, dans plusieurs langues dont le français.



Les jeunes des deux ensembles veulent ainsi célébrer l’arrivée du printemps le dimanche 3 juin, à 14 h 30 à L’Église Saint-Thomas d’Aquin.

Nextfest

C’est le retour du festival multidisciplinaire Nextfest à Edmonton, pour une 23e année.

Cérémonie d'ouverture du Festival Nextfest 2017 Photo : Mat Simpson/Mat Simpson

Le festival, qui rassemble plus de 500 artistes, présente plus de 40 créations allant du théâtre à la danse, en passant par le cabaret, les films et la musique.

On innove cette année avec une formule Speed Dating. Dix artistes devront créer une œuvre collective durant les dix premiers jours du festival. Le public sera invité à voir le fruit de leur création lors de la dernière journée du festival.

Nextfest est une véritable plaque tournante pour découvrir le talent des artistes émergents. Photo : Mat Simpson

C’est également la 4e année du projet de l'oeuvre murale Nextfest. Une nouvelle oeuvre a été créée sur la façade est du théâtre Varscona.



Le festival se déroule principalement dans le quartier Strathcona, à Edmonton, du 31 mai au 10 juin.

CALGARY



Festival ukrainien

C’est le retour du Festival ukrainien qui célèbre sa 9e année.

De la danse et des traditions ukrainiennes seront partagées toute la fin de semaine. Photo : Nathalie Terekhova

Avec un programme chargé en performances, en musique, en danse et en couleurs, il y en aura pour toute la famille!



Le festival, met en valeur la richesse des coutumes ukrainiennes et transporte chaque année son public à travers diverses régions de l'Ukraine.



Savourez des plats typiques de la cuisine ukrainienne; il y aura également des activités pour les enfants, sans oublier la fameuse bière et la vodka!

Danse traditionnelle ukrainienne Photo : Nathalie Terekhova

Du plaisir assuré pendant toute la fin de semaine. Le festival se déroule les samedi 2 et dimanche 3 juin au Acadia Recreation Complex, à Calgary, dès 11 h.

The Sleeping Beauty

Jeunesse Classique Ballet présente son tout dernier spectacle de ballet, The Sleeping Beauty.

La belle au bois dormant Photo : Courtoisie Jeunesse Classique Ballet

La troupe de danse célèbre avec cette production sa 30e saison.



Dans cette version plutôt traditionnelle de l’histoire de la belle au bois dormant, c’est la danseuse Brielle Mitchell qui interpréte le rôle principal de la princesse Aurora.



Les représentations ont lieu le samedi 2 juin à 14 h 30 et à 19 h 30, et le dimanche 3 juin à 14 h 30, au Martha Cohen Theatre.

Voilà pour cette semaine! Bonnes sorties!