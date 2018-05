Pour polliniser leurs champs, les producteurs de bleuets importent souvent des abeilles mellifères des autres provinces, afin qu’elles viennent aider celles natives de la région.

« C’était une surprise pour moi que sur une moyenne de 16 champs [étudiés], il y avait environ le même nombre d’abeilles importées que d’abeilles indigènes » sur les fleurs de bleuet, indique Nancy McLean, professeure adjointe au département d’agriculture de l’Université Dalhousie à Halifax.

Mme McLean a mené dans la dernière année des recherches à travers six champs de bleuets du Nouveau-Brunswick, la moitié dans le sud-ouest de la province et trois dans le nord-est.

Les résultats ont été partagés. Dans deux champs, les abeilles indigènes étaient celles qui effectuaient le plus gros de la pollinisation. Dans deux autres, c’étaient les abeilles importées des autres provinces qui pollinisaient davantage. Enfin, le nombre d’abeilles indigènes et importées était équivalent dans les deux champs restants.

Il est estimé que les abeilles indigènes pollinisent sept fois plus. La professeure McLean croit que cet apport est méconnu.

« Les producteurs ne réalisent pas la quantité de pollinisation qu’ils reçoivent des abeilles indigènes », dit-elle. « En moyenne, ils effectuent davantage de pollinisation que les abeilles importées. »

Nancy McLean, professeure adjointe au département d'agriculture de l'Université Dalhousie. Photo : Université Dalhousie/Danny Abriel

Mme McLean souligne par ailleurs que les abeilles natives sont mieux adaptées au climat des Maritimes que les abeilles importées, qui proviennent de la Méditerranée.

Difficile de cultiver sans importer d'abeilles

Cela ne signifie pas pour autant que les producteurs de bleuets devraient abandonner l’importation d’abeilles mellifères de l’Ontario et du Québec.

Comme le démontrent les résultats des recherches au Nouveau-Brunswick, la quantité d’abeilles indigènes participant à la pollinisation varie grandement selon le champ. Il est donc souvent nécessaire pour les cultivateurs de se procurer des abeilles non indigènes s'ils souhaitent obtenir une récolte suffisante et faire des profits.

Une récolte de bleuet. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

L'importation d'abeilles n'est pas sans risque. Il y a un an, l'arrivée dans la Péninsule acadienne du petit coléoptère des ruches, un insecte nuisible, avait créé de l'inquiétude tant chez les apiculteurs que chez les producteurs de bleuets. Le petit coléoptère des ruches était arrivé dans des ruches importées de l’Ontario. Ces larves détruisent les ruches en laissant des excréments dans les rayons de miel, ce qui rend ce dernier impropre à la consommation.

Amener au Nouveau-Brunswick des abeilles provenant d’autres provinces est difficilement évitable, explique l’apiculteur Guy Noël, propriétaire de Pollinisation Péninsule, qui offre aux cultivateurs de bleuets un service de pollinisation. Cette entreprise n’importe pas d’abeilles.

« [Chez] les abeilles indigènes, il y a un gros déclin, et un retard aussi, pour permettre une bonne pollinisation des cultures de bleuets », explique M. Noël.

Les abeilles indigènes, dit-il, ne se reproduisent pas assez tôt. Les cultivateurs ont donc tendance à réserver une certaine quantité d’abeilles pollinisatrices, incertains de la population d’abeilles indigènes qui sera présente dans leurs champs au cours de la saison.

Les cultivateurs de bleuets du Nouveau-Brunswick ont besoin que leurs champs soient pollinisés. Photo : iStock/Betty4240

« Pour les champs de bleuets, ils vont acheter des ruchettes de bourdons parce que la population d’abeilles indigènes n’est pas assez développée encore, et n’est pas assez suffisante non plus », explique-t-il. La déforestation, notamment, mène à un manque d’endroits où les abeilles peuvent nicher.

M. Noël croit que la demande pour des abeilles pollinisatrices sera élevée cette année. Après une saison 2017 où le prix du bleuet avait été fixé très bas, les cultivateurs s’attendent à de meilleures affaires. L’apiculteur prévoit qu’il sera pour eux nécessaire d’importer des ruches de l’Ontario. Cela, en retour, augmente le risque de voir le petit coléoptère des ruches, qui ne survit pas aux hivers au Nouveau-Brunswick, refaire son apparition.

Faire sa part pour contribuer au bien-être des abeilles

Il est estimé qu'une bouchée sur trois de ce que nous mangeons provient de la pollinisation. Nancy McLean insiste sur la nécessité de créer un environnement propice à l’épanouissement des abeilles. Quiconque peut contribuer en plantant des fleurs que les abeilles préfèrent.

« La chose la plus simple que les gens puissent faire est de laisser le trèfle blanc pousser sur leur pelouse », dit la chercheuse. « La famille des trèfles a un pollen d’une qualité extrêmement élevée pour les abeilles, c’est leur source de protéines. »