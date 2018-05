Eric Grenier, analyste des sondages pour CBC, effectue des projections au sujet des élections ontariennes du 7 juin. Il établit notamment le nombre de sièges que chacun des partis pourrait récolter.

Selon lui, malgré la vague de sympathie pour Andrea Horwath au niveau provincial, la division du vote entre libéraux et néo-démocrate pourrait bénéficier aux conservateurs dans l'est de l'Ontario, particulièrement en banlieue d'Ottawa et dans les régions rurales.

« Il y a des sièges où il y a un historique libéral, comme Ottawa-Vanier, Glengarry-Prescott-Russell, peut-être un siège comme Ottawa-Centre ou Ottawa-Orléans, mais même les sièges qui sont traditionnellement des forteresses pour les libéraux, ça va être des courses assez serrées si les libéraux sont capables de les garder », indique M. Grenier.

À l’aide d’algorithmes et de calculs complexes, le créateur du Poll Tracker, Eric Grenier, effectue des projections au sujet des chefs des grands partis et du nombre de sièges que chacun d'entre eux pourrait récolter. Photo : Radio-Canada

La ministre sortante des Affaires francophones de l'Ontario, Marie-France Lalonde, est aussi en danger, selon lui : « Orléans a une bonne base conservatrice. Au niveau fédéral, rappelons que Royal Galipeau a représenté sensiblement la même région, durant l'ère Harper. »

Les électeurs indécis, ainsi que ceux qui voudront voter stratégiquement pourraient changer la donne dans la région.

« Il y a des votes stratégiques pour bloquer Doug Ford et il y a les votes pour empêcher les libéraux de revenir au pouvoir. Dans quelques comtés, ça pourrait être favorable au candidat libéral, mais nous voyons dans les sondages qu’il y a un désir de changement et ça, c’est dangereux pour les libéraux », ajoute M. Grenier.

Incertitude chez les électeurs

La circonscription d'Ottawa-Centre pourrait causer la surprise, puisque la campagne en vue des élections provinciales du 7 juin semble de plus en plus être un duel entre les progressistes-conservateurs et les néo-démocrates. Le candidat sortant, le libéral Yasir Naqvi, représente cette circonscription depuis 2007.

Le NPD espère mettre à profit le désir de changement des électeurs et l'historique néo-démocrate de la circonscription pour permettre à leur candidat, Joel Harden, de remporter la mise.

« Quand je fais du porte à porte, je sens qu’il y a vraiment beaucoup de momentum dans notre campagne, parce qu’il y a M. Ford d’un côté, le parti libéral qui est en crise de l’autre côté et il y a le NPD », explique M. Harden.

La circonscription d'Ottawa-Centre pourrait bien devenir un gain du NPD, en raison de la base que compte ce parti dans le quartier, croit M. Grenier.

« Avec l'augmentation qu'on a vue pour les néo-démocrates dans les sondages, ça donne des chances très réelles pour eux de gagner Ottawa-Centre », dit-il.

Joel Harden est confiant en vue des élections. Photo : Radio-Canada

Selon M. Harden, beaucoup de résidents disent qu'ils ont déjà pris leur décision et voteront pour le NPD parce qu'ils refusent de soutenir le chef progressiste-conservateur Doug Ford ou la première ministre libérale sortante Kathleen Wynne.

« Nous prenons des votes aux libéraux, mais aussi des votes aux conservateurs, il y a beaucoup de gens dans Ottawa-Centre qui sont conservateurs, mais qui croient que Doug Ford n’est pas un bon choix à titre de chef du parti », dit-il.

Un engouement pour le NPD

Plus loin dans l'est, dans la circonscription de Glengarry-Prescott-Russell, la candidate du NPD, Bonnie Jean-Louis, sent aussi un enthousiasme clair pour son parti.

« C'est certain que je vous dirais que, avec la demande accrue pour les affiches électorales, je n’ai jamais eu autant de demandes pour être bénévole pour nous, c'est sûr que la réponse est grandissante », affirme Mme Jean-Louis.

Bonnie Jean-Louis est la candidate du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario aux élections provinciales ontariennes dans Glengarry—Prescott—Russell. Photo : Radio-Canada/Denis Babin

La candidate du NPD croit la victoire possible, même si la côte sera longue à remonter dans ce secteur rural.

« Les gens veulent voir du changement à Queen's Park, veulent voir un leader différent », croit Mme Jean-Louis.

Avec les informations de Stéphane Leclerc