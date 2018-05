Depuis six mois, le président de la société d’investissements Fairfax Financial Holdings, Paul Rivett, mène les discussions auprès d’OmniTRAX au nom d’un consortium dont font partie les groupes de Premières Nations et des communautés du nord du Manitoba, One North et Missinippi Rail LP.

Ces négociations ont abouti à une entente de principe concernant le rachat des installations de Churchill détenues par la compagnie américaine OmniTRAX, a annoncé le groupe One North mercredi, sans donner plus de détails concernant le montant et le calendrier de l’opération de rachat.

Il reste encore beaucoup d’enjeux juridiques à résoudre avant que la vente ne soit définitive, mais l’accord a reçu l’approbation du gouvernement fédéral, selon le maire de Churchill et coprésident de One North, Mike Spence.

« La priorité sera de procéder aux réparations de la ligne de chemin de fer », a-t-il déclaré.

Depuis les inondations de mai 2017, plus aucun train n’a pu circuler sur les voies lourdement endommagées, coupant la ville de Churchill de son unique lien terrestre avec le reste de la province.

Ce qui a provoqué une hausse du coût des denrées de première nécessité, acheminées uniquement par voie aérienne, et contraint de nombreux habitants à quitter définitivement les lieux au cours de l’hiver.

Un partenariat « historique »

OmniTRAX, basée à Denver au Colorado, a refusé d’assumer le coût des réparations, dont l'estimation varie entre 40 et 60 millions $, ce qui a conduit Ottawa à engager des poursuites devant la justice.

Le maire de Churchill décrit cet accord comme un « partenariat historique entre des communautés autochtones et du Nord et des leaders industriels qui fait du port de Churchill une passerelle sur l’Arctique pour la prospérité à venir ».

Cette annonce est également très importante pour les Premières Nations établies le long de la voie ferrée.

« Des investissements d’envergure dans de nouvelles infrastructures très attendues permettront d’asseoir une croissance socio-économique à long terme pour le Nord », a ainsi déclaré Christian Sinclair, chef de la Nation crie Opaskwayak et également coprésident du groupe One North.

Avec des informations de Sean Kavanagh (CBC)