L'hôpital de Maria aurait isolé et attaché, sur de longues périodes de temps, un individu souffrant d'une maladie neurologique importante.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie (CISSS) préfère ne pas commenter ce cas en particulier pour des raisons de confidentialité. Par courriel, il explique néanmoins qu'un nouveau protocole harmonisé pour l'application des mesures de contrôle est en cours d'implantation. Il vise la réduction du recours à des mesures de contrôle par l'utilisation maximale des mesures de remplacement.

« Chaque cas fait l'objet d'une évaluation qui implique l’équipe multidisciplinaire, le patient et sa famille et vise à redonner le pouvoir au patient sur les situations difficiles », indique Geneviève Cloutier, adjointe à la PDG et aux relations avec les médias.

« Nous comprenons qu’il soit particulièrement choquant d’user de contention dans le cas d’un patient bien portant physiquement et qui ne peut exercer son libre arbitre étant dans un état de détresse avancé et nous n’y recourons que pour protéger le public incluant les autres patients et le personnel », ajoute-t-elle.

Par ailleurs, le prix orange est décerné au Comité Pare-Chocs, qui lutte pour l'abolition des électrochocs au Québec, une technique controversée qui ne ferait l'objet d'aucune surveillance, malgré sa dangerosité.