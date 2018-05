Un texte de Gavin Boutroy

« Ça fait [quelques années] que je me suis séparé de mon épouse. Elle est anglophone et je suis francophone. C’est pour cela que j’ai essayé [de faire] que mon enfant fréquente une garderie francophone », affirme le père dans la trentaine qui réside à Winnipeg.

Radio-Canada a décidé de ne pas divulguer son identité pour protéger l’anonymat de l’enfant.

« Le juge devait décider quelle garderie notre enfant allait fréquenter, dit-il. Le juge a décidé que la garderie anglaise restera la garderie principale. Si je veux amener mon enfant à la garderie [d'expression française], je peux, mais le coût est sur moi », ajoute-t-il en précisant que la garde de l’enfant est partagée entre son ex-épouse et lui.

Pendant un moment, il payait une portion du prix de la garderie principale, ainsi que la totalité du coût de la garderie française.

La mère de l’enfant indique qu’elle souhaitait que ce dernier reste dans la garderie qu'il fréquentait avant le divorce, afin de maintenir une certaine stabilité dans une période très mouvementée. Elle note que son enfant, en ce moment, n’est « pas bilingue ».

« Aujourd’hui, notre enfant ne parle pas français. Je pense que si on l'avait mis dans une garderie francophone, notre enfant parlerait français aujourd’hui, et [selon moi] ça faisait partie de son meilleur intérêt », s’indigne le père.

Le français est le seul moyen pour mon enfant de communiquer avec ma famille. Et c’est important pour moi parce qu’à travers le français, mon enfant [pourrait] apprendre beaucoup de choses sur ma culture. Un père dans la trentaine divorcé

Il croit que le tribunal n’a pas accordé suffisamment d'importance à l’apprentissage du français de son enfant, un élément d'autant plus difficile à accepter que le français est l’une des langues officielles du pays.

Une place accrue pour la langue?

Le projet de loi du gouvernement libéral propose une liste précise de facteurs à étudier quand la cour doit décider de l'arrangement parental qui répondra le mieux aux besoins des enfants. L'idée est de tenir compte de chaque situation particulière et de laisser de côté les arrangements universels.

« Lorsqu’un couple est en séparation et doit prendre des décisions pour des enfants [...], c’est toujours le meilleur intérêt de l’enfant qui va être le plus important facteur », indique Natalie Roberts, avocate et praticienne du droit de la famille au cabinet Pitblado LLP à Winnipeg.

Natalie Roberts est avocate en droit de la famille depuis huit ans. Photo : Pitblado LLP

« Dans la loi sur le divorce, ils parlent du meilleur intérêt de l’enfant, mais c’est là où l’on s’arrête maintenant », dit Natalie Roberts. Les changements proposés « permettront d'élargir cette définition et de donner plus d’exemples pour pouvoir guider les gens » qui déterminent le meilleur intérêt de l’enfant, explique l'avocate.

La liste non exhaustive de facteurs relatifs à l’intérêt de l’enfant inclut la santé, l’éducation, la culture, la langue, la religion et même les activités parascolaires, ajoute-t-elle.

On aura maintenant une loi à laquelle se référer [pour dire] qu'il faut considérer la culture ou la langue de cet enfant. Natalie Roberts, avocate en droit de la famille

L’enjeu de l’école

Natalie Roberts note que la langue d’enseignement de l’école d'un enfant dont les parents se séparent est l’un des enjeux linguistiques des divorces.

Avocat spécialisé en droit familial, Alain Hogue pense ainsi que les changements proposés par le gouvernement fédéral pourraient faciliter la démarche d’un parent qui tient à ce que son enfant fréquente une école française.

Le père winnipegois qui souhaitait que son enfant fréquente une garderie en français souhaitait également choisir l'école française pour son enfant.

La mère anglophone souhaitait que l’enfant soit inscrit dans une école d’immersion pour qu’elle puisse s’impliquer dans la vie scolaire alors que son enfant apprend le français.

« Le but, c’est que [notre enfant] puisse parler français et communiquer avec sa famille », déclare-t-elle.