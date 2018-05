La campagne vise à encourager la population du territoire à se procurer des luminaires extérieurs conformes et à les orienter de façon à ne pas nuire ni à la sécurité ni à la réserve, dont font partie depuis 2007 la MRC du Haut-Saint-François, la MRC du Granit et la Ville de Sherbrooke.

« On essaie vraiment de mettre en place les outils disponibles tant pour la sensibilisation et pour la disponibilité des produits. En sentant que ça ne se faisait pas beaucoup et qu'on avait peu de résultats sur le territoire, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose et la meilleure façon qu'on a trouvée, c'est de faire en sorte que le citoyen soit fier d'où il habite », mentionne la directrice en aménagement et urbanisme à la MRC du Haut-Saint-François, Nathalie Laberge.

« On peut mettre en place des éclairages qui permettent de préserver le ciel étoilé tout en ayant un environnement nocturne sécuritaire et souvent plus agréable à l'oeil, soutient Sébastien Giguère, coordonnateur scientifique à l'Astrolab du Mont-Mégantic. Ça permet de faire des économies d'énergie et de limiter les impacts sur l'environnement et la faune et la santé humaine. »

De la sensibilisation sera notamment faite auprès des quincailliers et des électriciens. Des dépliants seront également acheminés aux rénovateurs, constructeurs et citoyens.

« On ne souhaite pas cesser de s’éclairer, on veut simplement que les gens évaluent leur besoin en éclairage, qu’ils contrôlent l’orientation et l’intensité de leurs luminaires ainsi que la période pendant laquelle ils éclairent », résume le préfet de la MRC du Haut-Saint-François, Robert Roy.