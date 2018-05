Le tarif général pour un abonnement mensuel passera alors de 87,50 $ à 88,50 $.

Les étudiants de 19 ans et plus et les personnes de 18 ans et moins devront débourser 58,80 $ pour un laissez-passer mensuel comparativement à 58 $ l'an dernier.

Le coût de l'abonnement mensuel atteindra par ailleurs 56,15 $ pour les 65 ans et plus, prix auparavant fixé à 54,50 $.

Le RTC introduit par ailleurs un forfait de 10 billets à utiliser hors des heures de pointe pour 20 $ pour la clientèle de 65 ans et plus.

Le paiement pour un passage unique en argent comptant à bord d'un autobus demeure à 3,50 $. Le droit de passage unitaire en billet passera de 3 $ à 3,05 $.