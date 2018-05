Un texte de Sylvie Aubut avec la collaboration de Brigitte Dubé

Cet appel survient après l'annonce récente du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, qui va consacrer un budget de près de 2 millions de dollars à l'intensification des travaux de repérage et d'inspection des puits abandonnés au Québec.

Le public peut donc communiquer avec l’AMSÉE, par le biais de son site Internet, sous l’onglet Puits abandonnés, explique Marianne Papillon, porte-parole de l'AMSÉE.

On invite les gens à nous alimenter. Ça peut être une observation, un récit, un souvenir. Marianne Papillon, porte-parole de l'AMSÉE

Les gens peuvent aussi communiquer directement avec le Ministère.

Sur l'archipel, on estime à 80 le nombre de puits forés à l'aide de diésel.

Selon Marianne Papillon, la présence de trois puits pétroliers vient d'être signalée au Ministère. Ils sont situés à Fatima, sur l'Île Brion et à Grosse-Île.

« Je ne prétends pas que ces puits-là [et les autres] sont contaminés nécessairement, dit-elle. Notre démarche vise à signaler qu’il y a un tel puits et qu’il ne figure pas sur le répertoire des gens du ministère. On leur demande ensuite de s’assurer d’en faire l’inspection et si elle révèle qu’il y a de la contamination, de le décontaminer. »

Un puits abandonné dans le secteur de Val-Brillant Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, Mme Papillon dresse un bilan positif d’une rencontre téléphonique avec l'équipe de la direction régionale du ministère, qui s'est engagée à mener une inspection des puits pétroliers durant l'été sur l'archipel.

Selon la porte-parole, le canal de communication est ouvert avec le Ministère et l’AMSÉE attend des suivis. « Ils ont pris acte de nos préoccupations et ils les trouvent légitimes de ce que j’en comprends », ajoute Marianne Papillon.

En ce qui a trait aux forages miniers, le plan d'action du Ministère demeure inconnu pour le moment.