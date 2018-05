L’ourson tentait de boire le lait de sa mère morte quand il a été aperçu par des gens à bord d'un bateau d’observation des baleines, en direction de Hot Springs Cove.

Mis au courant, John Forde, lui aussi guide de bateau, et sa femme Jennifer Steven, sont immédiatement passés à l’action pour secourir l'ourson.

« On voulait voir s’il y avait quelque chose qu’on pouvait faire pour cet ourson », a dit M. Forde à l’émission All Points West de CBC.

[L’ourson] est encore dépendant [de sa] mère à 100 % et aurait sûrement péri tout seul. John Forde, guide de bateau d'observation de baleines

M. Forde, sa femme et une troisième personne ont ancré une embarcation près de l’île.

Ils ont tenté de capturer l’ours, mais il s’est échappé dans un arbre. Les sauveteurs ont décidé de tenter leur chance à nouveau le lendemain.

John Forde avec l'ourson dans ses bras après l'avoir sauvé d'une île près de Tofino. Photo : Jennifer Steven

En arrivant sur le site le jour suivant, ils ont retrouvé l’ourson endormi sur sa mère décédée.

Avec quelques difficultés, M. Forde a réussi à l’envelopper dans un manteau.

« Il a lutté, raconte le guide. Il y avait beaucoup de cris et de pleurs. Il tentait de me mordre et me griffer, mais j’ai réussi à le maîtriser. »

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Réadaptation de l’ourson

L’ourson se trouve présentement au Centre de rétablissement de la faune de North Island, à Errington, sur l’Île de Vancouver, où huit ours sont hébergés.

La diète de l'ourson est enrichie de vitamines afin qu'il puisse prendre du poids.

« On estime qu’il est âgé de huit à 12 semaines, dit Sylvia Campbell, qui dirige le centre. Souvent les bébés ne quittent pas la mère. Ils tentent de téter alors qu’elle est morte et donc, c’est un scénario très triste. »

La diète de l'ourson est enrichie avec des vitamines. Photo : CHEK News

Le centre prendra soin de l’ourson jusqu’à son rétablissement, mais au cours des prochaines jours il sera éloigné du personnel soignant dans le but de le remettre en liberté dans 18 mois.

Malgré le succès de son sauvetage, M. Forde prévient les gens de ne pas répéter cette aventure.

« Pour parler de mon expérience personnelle, dit-il, les oursons ont des griffes très acérées. »