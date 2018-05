La Ville devra débourser 150 000 $ pour les remplacer.

Elle rappelle que les sièges ont été installés en 2013 à la suite d'un mandat confié à la firme Génivel.

« On est en train de regarder l’ordre chronologique des événements et regarder s’il y a des endroits où il y a une faute et si la Ville a des droits à faire valoir », explique la mairesse.

Sans rien préciser, Josée Néron affirme que la Ville analyse la situation et n'hésitera pas à faire valoir ses droits.