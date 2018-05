Un texte de Pierre-Gabriel Turgeon

Les publications de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba ne passent plus inaperçues. Elles peuvent être moralisatrices, viser un effet dissuasif ou devenir humoristiques lorsque l’occasion s’y prête.

Début du graphique (passez à la fin) On peut tous agir pour empêcher les conducteurs aux facultés affaiblies de prendre le volant. Mais que faire si vos efforts ne fonctionnent pas? Appelez le 911 pour signaler le problème. #pasdexcuses #GRCManitoba pic.twitter.com/3Hp8CTy4Hf — GRC Manitoba (@GRCManitoba) 26 novembre 2017 Fin du graphique (passez au début)

Letisha Sherry est responsable du site web de la Division D de la GRC depuis 2015. Cependant, en raison de l’importance qu'ont pris les réseaux sociaux au cours des dernières années, son poste a été revu afin qu’elle s’occupe à temps plein des différentes plateformes numériques de la Division.

Letisha Sherry, spécialiste des réseaux sociaux à la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba, a accompagné le sergent Mark Hume lors d'une de ces patrouilles. Photo : Gracieuseté: Letisha Sherry

« L’idée de départ était d’augmenter la visibilité de nos activités de sensibilisation, de réduire les crimes et de renforcer la sécurité du public et des agents de police au Manitoba, explique Letisha Sherry. Tout ça, en augmentant de façon importante notre nombre d’abonnés. »

Les publications que l’on peut lire sur le compte Twitter de la GRC au Manitoba sont un mélange d’avis de recherche, d'arrestations et de rappels au respect du code de la sécurité routière, avec la campagne #pasdexcuses (uniquement au Manitoba). Tous ces messages sont écrits dans les deux langues officielles.

Une de mes priorités, c'est aussi d’humaniser le corps policier. Letisha Sherry, spécialiste des réseaux sociaux à la GRC au Manitoba

« Nous publions des photos de famille de notre personnel, ou encore des souhaits que des agents ont envoyés à leur maman lors de la fête des Mères, explique la spécialiste. La plupart ont des enfants à la maison, on essaie de trouver quoi faire pour le souper. Nous sommes aussi des êtres humains et je crois que c’est important que le public le sache. Les réseaux sociaux nous permettent de lui montrer ce côté. »

En apportant une touche d'humour aux messages publiés, Letisha Sherry souhaite que les publications du Manitoba puissent se démarquer des celles des autres détachements de la GRC.

« Avec le temps, nous avons découvert que nous pouvions utiliser l’humour en temps opportun, indique celle qui est à l'origine de la majorité des publications du corps policier. Par exemple, nous ne ferons pas de gazouillis après un accident mortel. Nous réalisons un travail collectif avant de publier le message. Nous le polissons et le peaufinons pour qu’il devienne le produit final voulu. »

« [Letisha Sherry] a de l’expérience maintenant, et nous pouvons voir que les idées lui viennent naturellement, mentionne le porte-parole de la GRC du Manitoba, le sergent Paul Manaigre. Je lis des publications et je me dis que jamais je n’aurais pensé à ça. »

Début du graphique (passez à la fin) Notre radar ne peut pas résister aux parsecs! #QuelaForcesoitavecvous #GRCManitoba #ralentissez #pasdexcusesHan pic.twitter.com/oJA2CSyvph — GRC Manitoba (@GRCManitoba) 4 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

Letisha Sherry ajoute qu’une publication doit contenir une photo pour favoriser l’engagement des abonnés aux comptes de la GRC. Les patrouilleurs en exercice sont invités à prendre des photos.

Début du graphique (passez à la fin) Pendant ce temps, au Canada… même nos castors regardent les @NHLJets! On découvre toutes sortes de choses en patrouillant! #AllezJetsallez #GRCManitoba #nepasdéranger #éliminatoires pic.twitter.com/wdU4UPxKHU — GRC Manitoba (@GRCManitoba) 17 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

« Certaines des idées nous viennent des agents, et il m'arrive aussi de m’inspirer des idées des autres corps policiers, comme celui du Service régional de York, qui est impressionnant », note Letisha Sherry.

Elle avoue retirer une certaine satisfaction de la popularité grandissante de la GRC du Manitoba dans les réseaux sociaux. Sur une note plus personnelle, elle ajoute qu'elle aimerait bien que le nombre d’abonnés de la GRC surpasse celui du Service de police de Winnipeg, qui compte plus 117 000 abonnés.