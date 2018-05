L'ancien producteur de films, dont la chute l'automne dernier a déclenché un vaste mouvement de libération de la parole des femmes, s'est livré vendredi à la police new-yorkaise.

Harvey Weinstein, 66 ans, mis en cause par plus de 70 femmes depuis que le scandale a éclaté, dément toute relation non consentie et son avocat, Benjamin Brafman, a déclaré qu'il avait l'intention de plaider non coupable.

Plus de détails suivront