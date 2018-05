Une déclaration transmise par un porte-parole, mercredi, indique que les avocats du producteur déchu ont estimé qu'ils ne disposaient pas d'assez de temps pour le préparer à témoigner.

Ils disent n'avoir appris les accusations précises et l'identité des accusatrices que lorsque leur client s'est rendu à la police, vendredi, et qu'ils avaient alors jusqu'à mercredi après-midi pour décider s'il allait témoigner ou non.

Ils ajoutent qu'on a refusé de leur accorder plus de temps pour décider. Les procureurs n'ont pas souhaité commenter.

Harvey Weinstein pourrait faire face à des accusations de viol et de crimes sexuels envers deux femmes, à New York. Des dizaines d'autres femmes l'ont accusé d'inconduites sexuelles allant du harcèlement à l'agression dans différentes villes.

L'ancien tout-puissant du cinéma, qui est âgé de 66 ans, a toujours nié toute allégation de relations sexuelles non consensuelles.