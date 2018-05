Le directeur du SPS, Danny McConnell, soutient que la collaboration entre les différents corps policiers de la région demeure entière pour lutter contre le crime organisé, et ce, malgré le retrait du SPS de l'Escouade régionale mixte (ERM).

« Nous réitérons notre entière contribution et soutien à contrer ce phénomène criminel, mais sous une forme différente et concrète pour la ville de Sherbrooke. À titre d’exemple, l’importante saisie de cocaïne le 9 mai dernier où des membres de l’ERM ont été impliqués en partenariat avec le SPS. Ce ne sera plus seulement un enquêteur qui collaborera avec l’ERM Estrie, mais bien cinq enquêteurs de l’escouade drogue du SPS, si un dossier majeur devait être traité sur notre territoire », a expliqué M. McConnell par communiqué mercredi.

En outre, le Service de police de Sherbrooke salue la mise sur pied du modèle de l'Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) et assure sa pleine participation au partage des informations.

« Nous continuerons à mener une offensive contre les crimes de production, de trafic et de possession de drogues illicites visant les revendeurs locaux dans le respect de notre niveau de services », résume le directeur du SPS.