C’est par une journée pluvieuse typiquement londonienne que la jeune Élisabeth est sacrée reine. Devant sa décision sans précédent de médiatiser la cérémonie, la BBC met le paquet.

Quelque 20,4 millions de Britanniques suivent l’événement en direct à la télévision et 11,7 millions à la radio. Pour leur permettre de vivre le couronnement de la reine, la BBC a dissimulé vingt caméras dans l’abbaye de Westminster et une cinquantaine dans les artères de Londres.

Carte indiquant le trajet suivi par le cortège royal du Palais de Buckingham à l'Abbaye de Westminster. Les petits cercles indiquent la position des commentateurs radiophoniques alors que les carrés indiquent l'emplacement des caméras de télévision. Photo : Radio-Canada/Coupure de l'hebdomadaire « La Semaine à Radio-Canada », vol. 3, no 34.

Cet imposant dispositif permet aussi à tout le Commonwealth d’assister aux célébrations.

Dès 1952, Radio-Canada prépare l’équipe qui couvrira le couronnement à Londres. Une programmation spéciale est prévue à la radio et à la télévision. Les journalistes Gérard Arthur, Judith Jasmin et René Lévesque feront le voyage à Londres.

Notre montage d’archives présente les faits saillants de la cérémonie, dont le serment, l’onction et l’investiture, étape à laquelle la couronne est placée sur la tête de la souveraine.

C’est l’archevêque de Canterbury Geoffrey Fisher qui officie en l’abbaye de Westminster, lieu où les souverains d’Angleterre se font couronner depuis Guillaume le Conquérant. La cérémonie en entier dure plus de quatre heures.

Le journaliste René Lévesque est posté à travers la foule pour suivre le cortège royal à sa sortie de l’abbaye de Westminster.