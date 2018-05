Le Superior North Catholic District School Board avait porté plainte auprès de la Police provinciale de l'Ontario en février.

À la suite de cette enquête, Mary Alexa McKinnon, 57 ans, et Rodney McKinnon, 55 ans, de Terrace Bay ont été accusés de fraude de plus de 5000 $ et d'abus de confiance.

Les accusés doivent comparaître en cour au palais de justice de Schreiber le 12 juillet.

Leur avocat a déclaré à CBC que ses clients allaient plaider « non coupables » et comptaient se défendre vigoureusement contre ces accusations.