Un texte de Camille Martel

Le conseil d'administration de Villa Providence dénonce l'appel d'offres de la province pour la construction d'un nouveau foyer de 190 lits à Shediac.

Selon ses membres, l'appel d'offres exclut des organismes à but non lucratif et communautaires comme la Villa Providence.

« Tout d’un coup le jeu a changé, là ils veulent qu’on joue dans l’environnement des compagnies qui sont là-dedans depuis des générations », déplore Ronald LeBlanc, président-directeur général de Villa Providence.

Il estime qu'il est impossible pour une entreprise à but non lucratif de compétitionner avec des entreprises qui ont des chiffres d'affaires annuels de plusieurs milliards de dollars.

Ronald LeBlanc, président-directeur général de Villa Providence. Photo : Radio-Canada

Comment voulez-vous qu’une petite entreprise à but non lucratif comme la nôtre compétitionne avec ça? Ronald LeBlanc, président-directeur général de Villa Providence. Ronald LeBlanc, président-directeur général de Villa Providence

Une experte dans son domaine

Les dirigeants de Villa Providence estiment toutefois que le personnel a toute l'expérience nécessaire pour réaliser la construction d'un nouveau foyer de soins et demande à la province de lui confier directement ce mandat.

« On est là depuis plus de 40 ans et le gouvernement nous a toujours fait confiance. On a même bâti d'autres foyers ailleurs dans la province à leur demande », explique Ronald LeBlanc.

Villa Providence a tout de même mis sur pied un plan pour participer à l'appel d'offres, mais avec l'aide de partenaires locaux, comme des architectes et des contracteurs généraux. « On pensait que la province serait contente que nous participions à encourager l'économie locale, mais ça ne semble pas être le cas », indique le PDG.

J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi il faut que je me batte pour garder ma licence que j'ai depuis 48 ans. Ronald LeBlanc, président-directeur général de Villa Providence. Ronald LeBlanc, président-directeur général de Villa Providence

Si une autre entreprise gagne l'appel d'offres du gouvernement, l'avenir de Villa Providence devient incertain. Impossible de savoir pour le moment si deux licences pourraient être accordées à deux foyers de soins dans la même région, selon Ronald LeBlanc.

Un geste politique

Pour le président de Santé égalité en français, Hubert Dupuis, c'est une « autre attaque envers les institutions acadiennes ».

Selon lui, la volonté du gouvernement de privatiser les foyers de soins pour personnes âgées est claire : « C'est un choix politique. La seule chose que je vois c'est l'argent sinon ça ne fait aucun sens. On ne peut pas faire mieux qu'une entreprise à but non lucratif ».

« La Villa Providence fonctionne bien et là on veut donner ça à des entreprises privées? C'est du jamais vu », s'étonne le Dr Hubert Dupuis.

Dr Hubert Dupuis, président d'Égalité santé en français. Photo : Radio-Canada

Les détails de l'appel d'offres pour la construction du nouveau foyer de soins ne seront pas rendus publics par le gouvernement avant le mois de juillet.