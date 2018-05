Les piquets de grève sont présentement levés, a fait savoir le syndicat des Teamsters, en entrevue mercredi. Les activités reprendront jeudi matin dans l'ensemble du Canada.

Les syndiqués ont conclu une entente de principe de quatre ans. Les parties ont également conclu une entente de cinq ans pour la Kootenay Valley Railway.

Le président du syndicat, Doug Finnson, a qualifié l'entente de contrat équitable. Keith Creel, chef de la direction du CP, affirme que ces ententes assureront une stabilité à long terme.

En mêlée de presse aux Communes, le ministre des Transports Marc Garneau a souligné qu'il s'agit d'une « excellente nouvelle. »

« C’est une belle démonstration que quand les deux parties s’assoient ensemble pour résoudre un problème, on peut avoir un bon résultat. On les félicite tous les deux pour avoir trouvé une solution et ça va minimiser l’impact sur notre économie. »

Au cours d'une entrevue avec La Presse canadienne, le directeur des affaires publiques de Teamsters Canada, Christopher Monette, n'a pas voulu dévoiler le contenu de l'entente de principe, préférant en garder la primeur pour ses membres, comme c'est habituellement le cas en pareilles circonstances.

L'entente sera soumise aux membres lors d'assemblées générales qui seront tenues dans l'ensemble du pays au cours des prochaines semaines, puis un vote électronique suivra, a précisé M. Monette.

Il attribue le fait que les parties ont finalement pu conclure une entente, après des mois de négociations, au fait qu'une grève a été déclenchée, accroissant ainsi la pression sur la direction du Canadien Pacifique, mais aussi au fait que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré mardi qu'il n'adopterait pas de loi spéciale de sitôt.

« Nous remercions le gouvernement d’avoir prouvé que le processus de négociation collective fonctionne au Canada », a écrit Doug Finnson dans un communiqué de presse.