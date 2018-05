Le comité exécutif a accordé les deux premiers contrats pour ce projet de près de 60 millions de dollars lors de sa rencontre mercredi.

La firme CIMA sera chargée d'entreprendre les travaux souterrains, comme le déplacement des conduites d'aqueduc et d'égout, entre les boulevards Montclair et Saint-Raymond, recevra 800 000 $.

Le président du comité exécutif a indiqué que l'enfouissement des fils électriques doit aussi faire partie de ces travaux préparatoires. Gilles Carpentier n'a toutefois pas voulu s'avancer sur les coûts additionnels que cette opération pourrait représenter.

« Les estimations de coûts vont nous être présentées plus tard. Il y a une première analyse qui a été faite, mais je ne veux pas avancer de chiffre, parce que nous avons mandaté la direction générale de nous revenir avec une mise à niveau des estimations de coûts. Je préfère utiliser le chiffre global du budget qui est d’environ 58 millions », explique M. Carpentier.

Le deuxième contrat a été octroyé à la firme montréalaise Lashley et Associés pour la préparation des plans et devis techniques et la surveillance des travaux. Le montant du contrat est de 447 806,64 $.

Avec les informations de Nathalie Tremblay