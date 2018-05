Un texte de Chu Anh Pham

« C’est une œuvre humanitaire. C’est pour toute la communauté de Montréal. Je n’ai pas besoin de faire de profits avec cette ferme. La mission me suffit », explique timidement le propriétaire de la Ferme Bord-du-Lac, située sur l’île Bizard, dans le nord-ouest de Montréal.

La mission? Aider de nouveaux agriculteurs à démarrer leur entreprise et permettre à la population de se sensibiliser à la réalité agricole périurbaine biologique.

Dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique, nous présentons chaque jeudi de mai un reportage pour mettre en valeur des travailleurs issus des communautés asiatiques, en abordant différents enjeux de société canadiens.

Présentement, une dizaine de fermiers se partagent des parcelles au coût annuel de 850 $ par hectare. On y trouve un peu de tout : des fruits, des légumes, des poules, des abeilles, des chèvres. Un petit bassin de pisciculture est même mis à l’essai pour l’élevage de truites grises.

Des poules Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Et, l’été venu, on y vend des paniers biologiques.

L’organisme sans but lucratif accueille aussi des jeunes provenant des garderies, des écoles et des camps de jour sous forme d’ateliers.

Je reçois aussi des étudiants étrangers provenant des États-Unis, de la France, de la Chine et du reste du Canada. Ils viennent ici tout l’été pour apprendre les méthodes d’agriculture biologique. Subhash Khanna

Un perfectionnement transmis par son homme de confiance, l’agronome Benoit Girard, qui gère aussi la ferme.

L'agronome Benoit Girard Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Un modèle d’affaires unique

Subhash Khanna est un oiseau rare dans son domaine. Alors que les terres agricoles n’accaparent que 2 % du territoire québécois et que le nombre de fermes est en recul de 2 % depuis cinq ans (29 000), il a un modèle atypique. « En coopérative, c’est bon pour tout le monde. C’est bon pour l’économie, c’est bon pour l’île Bizard aussi », confie cet homme d’affaires qui a bâti sa fortune dans le commerce.

Ce végétarien n’est lui-même pas agriculteur, mais qu’à cela ne tienne. « Mon grand-père est agriculteur en Inde. C’est dans mon sang aussi », confie-t-il en décrochant un léger sourire.

Lorsqu’il a acquis ces terres, il y a une dizaine d’années, une ferme industrielle était déjà en place. Il se rappelle qu’aucun oiseau ne survolait son terrain.

On lui avait alors expliqué que ses sols étaient trop contaminés pour que les oiseaux viennent manger les vers. Cette explication l’a toujours hanté et c’est pourquoi le propriétaire tient mordicus à ne pas utiliser de pesticides nuisibles à l’humain et à la nature.

Aujourd’hui, la ferme vaut plus de 500 000 $, selon le rôle d’évaluation foncière de la Ville de Montréal.