La Coalition Union 138 a contribué à amasser ces milliers de signatures pour la construction d'un pont sur le Saguenay et le parachèvement de la route 138 à l'est.

Pour la Coalition, il s'agit d'une question d'économie, d'environnement et de sécurité, insiste l'une de ses porte-parole, Marjolaine Deschênes. « Les traversiers ne répondent plus aux besoins de la population en plus d'aller totalement à l'encontre du développement durable. Ils affectent les utilisateurs de la route 138 à l'est de Québec en les exposant à des dangers supplémentaires causés par le syndrome des traversiers », soutient-elle.

On sait que l'on est à la veille d'une élection prochainement le 1er octobre. Il y a des annonces qui seront faites. Mais pour nous, ce n'est pas juste des annonces [que ça prend], il faut que ce soit des projets concrets. Lorraine Richard, députée de Duplessis

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet a souligné le travail de la Coalition Union 138, parlant de « moment historique ». Il a également réclamé que « des gens de la région [...] puissent travailler à alimenter le travail, notamment sur les impacts qu'aura la construction du pont dans le cas de la communauté de Tadoussac ».

La conférence de presse s'est faite en présence de la députée fédérale de Manicouagan, Marilène Gill.

Le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand a confirmé cette semaine la somme de 250 millions de dollars pour le prolongement de la route 138 vers l'Est. Québec a également annoncé 10 millions de dollars pour la création d'un bureau de projet pour la construction d'un pont sur la rivière Saguenay.