Un texte de Louis Gagné

La Cour supérieure du Québec a rejeté la demande introductive d’instance en dommages présentée par le Regroupement des employés retraités de White Birch – Stadacona, qui compte un peu plus de 400 membres.

Les retraités reprochaient à Unifor de ne pas les avoir consultés avant d’entériner l’entente sur la relance de l’usine Stadacona intervenue en 2012 avec l’employeur, entente qui a eu pour effet d’amputer leur rente de 30 %.

Les demandeurs affirmaient qu’ils auraient rejeté la proposition si le syndicat les avait consultés. Ils soutenaient également que ce refus aurait amené l’employeur à déposer une offre plus avantageuse.

Pertes minimisées

Le juge Jean-François Émond ne s’est toutefois pas rendu à leurs arguments. « La preuve n’établit pas […] que le rejet de la proposition finale aurait amené l’employeur à la bonifier. De fait, la preuve prépondérante tend davantage à démontrer le contraire », écrit-il dans son jugement.

Le juge ajoute que l’acceptation de l’offre finale par les syndiqués actifs des sections 137, 200 et 250 a même permis aux retraités de minimiser leurs pertes.

« Si les demandeurs avaient refusé cette offre finale, tout porte à croire que l’usine Stadacona n’aurait pas rouvert, privant ainsi les participants du régime de retraite, qu’ils soient actifs ou retraités, de l’enveloppe de 35 millions $ pour le service passé. »

Négligence grave

Jean-François Émond reconnait cependant qu’Unifor et les sections locales ont « fait preuve de négligence grave » en ne consultant pas les retraités avant de ratifier l’entente.

En agissant comme il l’a fait, Unifor a fait fi des droits des retraités. Il a ainsi contribué à la faute des sections locales. Le juge Jean-François Émond

Par conséquent, le juge dispense les retraités du paiement des frais de justice qu’ils auraient normalement dû payer à Unifor après avoir été déboutés.

Vers un appel?

Gaétan Belley, un retraité de l’usine Stadocona qui a dû recommencer à travailler à l’âge de 72 ans pour pallier la perte de revenus découlant de la réduction de son fonds de pension, avait du mal à accepter la décision du Tribunal.

« On a été lésés dans nos droits. On s’est fait prendre nos retraites et là, il n’y a plus personne de coupable. Tout est normal », a-t-il dénoncé.

Le président du Regroupement des employés retraités de White Birch – Stadacona, Gilles Bédard, s’est également dit déçu du jugement. Il affirme qu’il est encore trop tôt pour dire si les retraités interjetteront appel de la décision.

« Nous sommes en train d’étudier avec nos procureurs les nombreux éléments que contient la décision pour voir s’il y a quelque chose à faire. Notre position n’est pas encore arrêtée à ce moment-ci », a déclaré M. Bédard en entrevue à Radio-Canada.

L’ex-employé de l’usine Stadacona se réjouit néanmoins que le juge ait reconnu que le syndicat Unifor n’a pas respecté les droits des retraités et a fait preuve de négligence grave.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux