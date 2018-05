Isabella Brown mesure 5 pieds et 6 pouces et pèse 130 livres. Elle a les cheveux blonds et les yeux noisette. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un legging foncé et un t-shirt gris avec une fente sur les épaules et elle avait un sac à dos gris.

Le service régional de Codiac de la Gendarmerie royale canadienne (GRC) sollicite l'aide du public pour la retrouver.

Pour communiquer des informations avec le Service régional de Codiac de la GRC, composer le 506-857-2400 ou le service de police local.