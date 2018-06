Un texte de Geneviève Proulx

Être ministre du Développement international nous amène à rencontrer de grands acteurs de ce monde comme Bill Gates et Bono. Ce dernier a d'ailleurs félicité Marie-Claude Bibeau par texto pour l'augmentation du financement au développement dans le dernier budget fédéral. Photo : The Canadian Press/Ryan Remiorz

« Le côté parlementaire, la Chambre des communes, c’est ce qui est le plus loin de ma personnalité. C’est ce qui me sort le plus de ma zone de confort. C’est sûr que je n’en fais pas beaucoup. Le développement international, ce n’est pas comme le ministère de la Justice qui est constamment dans les projets de loi et qui doit développer une connaissance fine du processus législatif », raconte celle qui siège à Ottawa depuis octobre 2016, moment où les électeurs de Compton-Stantead lui ont accordé leur confiance.

« Quand on m’a donné cette mallette, j’ai trouvé ça un peu intense qu’elle doive être verrouillée en tout temps jusqu’à ce qu’elle contienne la Stratégie canadienne au Moyen-Orient. C’est là que j’ai réalisé que j’avais des secrets d’État là-dedans! » -Marie-Claude Bibeau Photo : Radio-Canada

Depuis, elle met les bouchées doubles, ouvre grand ses oreilles et apprend de ceux qui ont l'expérience de ce métier qui n'était pas le sien. Un boulot qui est à 1000 lieux de ce que l'ancienne directrice du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke connaissait.

Les 75 questions qui ont lui ont été posées en Chambre en 30 mois n'ont certainement pas nui à cette session intensive d'apprentissage de la vie parlementaire. Photo : Radio-Canada

Parce qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à être député. Encore moins de manuel éducatif pour devenir ministre. Malgré tout, c'est tête première qu'elle a plongé dans cette piscine remplie d'inconnu, de mystère. « C’est très excitant. C’est un vertige, c’est sûr. Rapidement, on est mis dans le bain. Il y a une expression en anglais qui dit que l'on boit à partir du boyau d’arrosage des pompiers. C'est très vrai! Oui, il y a les sessions de breffage, mais on apprend beaucoup sur le tas. »

Les rencontres se succèdent toujours à une vitesse folle. C’est souvent entre deux réunions que l’équipe de Mme Bibeau réussit à faire le point avec elle : en marchant vers un autre rendez-vous. Photo : Radio-Canada/Geneviève Proulx

Elle n'avait peut-être jamais fait de politique, mais elle n'est pas arrivée à Ottawa le sac à dos totalement vide d'expérience. Après avoir vécu au Bénin et au Maroc, mais surtout après avoir bossé une dizaine d'années à l'Agence canadienne de développement international (ACDI), elle en connaît pas mal plus que le commun des mortels sur la question de la vulnérabilité humaine dans ces pays où l'égalité des chances ne vient pas d'emblée avec la première bouffée d'air des poupons. « De retourner là où j’ai commencé ma carrière, c’est fascinant. C’est inespéré. Je pense que j’ai le meilleur ministère. J’ai le plus beau mandat, celui de lutter contre la pauvreté et pour la défense des droits humains. C’est un grand privilège! »

Il n'est pas rare que la ministre dîne en marchant, entre deux rendez-vous, avec un truc acheté sur le pouce. Entre l'entrevue qu'elle vient d'accorder et la prochaine réunion avec le caucus libéral, Mme Bibeau a 15 minutes pour casser la croûte. « Il faut optimiser le temps », dit-elle. Photo : Radio-Canada/Geneviève Proulx

Ce n’est pas un rêve qui se réalise. Je n’ai même pas eu le temps d’y rêver. C’est arrivé avant. Quand j’étais stagiaire à l’ACDI, le plus haut poste que je convoitais, c'était celui d’ambassadeur du Canada. Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie

Alors que la plupart des nouveaux députés plongeront dans la piscine politique du 1 mètre, Marie-Claude Bibeau s'est retrouvée, quant à elle, à la tour de 10 m sans flotteur ni pince-nez. « La première fois où j’ai représenté le Canada dans un panel de discussion, c’est à Tokyo dans un forum sur la santé mondiale. J’étais assise entre Margaret Chang, qui était la secrétaire générale de l’OMS et Bill Gates. Je me suis dit "Vas-y ma belle!" Je ne l’oublierai jamais, disons! », se souvient-elle en riant.

La ministre Bibeau revoit, avec son chef de cabinet, un discours qu'elle prononcera devant quelque 80 ambassadeurs du Canada qui étaient réunis à Ottawa lundi. Photo : Radio-Canada/Geneviève Proulx

Entre vedettes et fillettes violées

Oui, il y a les rencontres avec les célébrités, les voyages à l'autre bout du monde, les coquetels dinatoires à la Maison-Blanche. Or, ce n'est pas ce qui fait vibrer la ministre. « La plus belle partie de ma job, c’est d’être sur le terrain. La pauvreté, quand tu es dans un environnement stable comme au Bénin ou au Maroc, ça va parce que tu vois de l’espoir, tu sens la motivation des autorités à faire mieux. C’est encourageant. Aller dans les États en crise, où il y a absence de dignité humaine, c’est ça le pire avec la violence faite aux femmes », raconte Mme Bibeau avec émotion.

« Là où elle performe vraiment, c’est en mission à l’étranger. C’est un poisson dans l’eau. Elle est incroyable! Comment on peut gérer une discussion avec une fille qui s’est fait violer? Elle, elle le sait. » - Louis Bélanger, directeur des communications du cabinet de Marie-Claude Bibeau Photo : Radio-Canada/Facebook

Même si les images sont dures à voir et marquent pour toujours, la ministre insiste : chaque fois qu'une mission à l'étranger est organisée, elle veut rencontrer les gens là où ils sont. Elle veut leur parler. Elle veut comprendre leur réalité. Même si parfois, leur histoire, leurs réponses font mal, brisent le coeur.

« Ce qui m’a le plus choquée, marquée [depuis que je suis ministre], c’est le premier camp de réfugiés que j’ai visité où j'ai pu constater le traumatisme. Ces personnes, en particulier les femmes, ont vu et vécu des violences inimaginables, beaucoup de violences sexuelles, beaucoup de grossesses dues à des viols. La définition du viol dans ces pays, ce n’est pas l’abus sexuel comme on connaît ici. C’est la volonté de détruire une communauté; on détruit le corps d’une femme pour détruire sa communauté. On la démolit. Le choc, les blessures physiques sont terribles, mais les blessures psychologiques sont encore pires », ajoute-t-elle.

Être ministre du Développement international nous amène à visiter des pays où le niveau de sécurité n’est pas très élevé comme en Irak. « À ma sortie de l’avion, j’ai dû enfiler une veste pare-balle. Je ne devais pas porter de talons hauts ou de jupe pour être capable de courir en cas de problème. Disons que la première fois, ça m’a fait peur, mais plus maintenant. » Photo : Facebook

La guerre a déjà eu ses lois. On ne bombardait pas un hôpital ou une école. Ça n’existe plus. On n’est pas à une époque où deux pays se font la guerre pour un territoire, où on peut négocier quelque chose. On fait face à des groupes extrémistes. Il n’y a plus de règle. De déshumaniser les gens, c’est une arme de guerre. C’est ce que je trouve le plus dur. Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie

Il y a aussi ces souvenirs de camps de réfugiés où de belles voitures stationnées devant rappellent que des hommes riches venaient y magasiner leur future épouse. « On parle de petites filles de 12 ans. Quand les filles sont à l’école, quand les parents ont de l’espoir pour leurs filles, il y a moins de chances qu’ils les donnent en mariage. Dans plusieurs cas, c’est par désespoir qu'ils agissent ainsi », analyse-t-elle.

Lors d'une réception en présence de membres d'organisations qui oeuvrent en développement, plusieurs voulaient prendre des photos avec la ministre. « Je dis souvent que je suis un peu comme une star dans mon aquarium, mais ça reste un aquarium du monde du développement international. » Photo : Radio-Canada/Geneviève Proulx

Et non Marie-Claude Bibeau n'est pas déprimée devant ce triste et sombre tableau. Au contraire! « Les interventions que l’on fait, oui ce sont des gouttes d’eau dans l’océan. Il ne faut pas regarder la situation trop largement sinon on se décourage. Il faut penser que chaque intervention que l’on fait, fait une différence marquante dans une communauté. »

Comme pour cette jeune femme au Burkina Faso qui avait reçu une formation de quelques jours en agriculture et en élevage. « On parle de quelques heures et de trois ou quatre chèvres, mais cette formation lui avait permis de voir son revenu passer de deux à quatre dollars par jour. Cette différence dans sa vie a fait en sorte qu’elle n'a pas donné en mariage sa petite fille et elle a pu l’envoyer à l’école. Le renforcement du pouvoir économique des femmes, aussi petit soit-il, a un impact direct sur la famille. Au fur et à mesure que ça grandit, quand on met ça à l’échelle, ça a un impact sur l’économie d’un pays », soutient-elle.

Pendant qu'elle se fait maquiller en vue d'une entrevue donnée au réseau CPAC, Mme Bibeau discute de certaines questions qui seront abordées dans l'entrevue avec son directeur des affaires parlementaires, Russell Milon. Photo : Radio-Canada/Geneviève Proulx

Ce sont des histoires comme celle-là qui lui font croire que la Politique d’aide internationale féministe du Canada, dévoilée en juin 2017, changera les choses petit à petit.

Et Raif?

Mme Bibeau assure qu’elle ne rate pas une occasion pour faire pression sur l’ambassadeur saoudien à Ottawa. « J’ai un Post-it sur mon bureau avec le nom de Raif qui est là depuis le premier jour de mon arrivée au ministère. Quand je vois l’ambassadeur, je lui en parle tout le temps, je lui montre la photo de l’hôtel de ville de Sherbrooke avec les bannières. Il espère que j’arrête de lui en parler, mais je lui ai dit que ça n’arriverait pas. »