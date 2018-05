Un texte de Dominique Lévesque

À un an et demi des élections fédérales, ce qu'on a fini par appeler « le pipeline de la discorde » pourrait faire tache d'huile sur la campagne libérale.

David Merner, candidat libéral défait en 2015 dans la circonscription d'Esquimalt-Saanich-Sooke et ancien président de l'aile britanno-colombienne du parti a décidé de tourner le dos au Parti libéral fédéral après 30 ans de militantisme, en raison de la décision d'Ottawa d'acheter le pipeline Trans Mountain.

Promesses non tenues

[L’achat du pipeline] c’est la goutte qui a fait déborder le vase. David Merner, candidat à la chefferie du Parti libéral du Canada en 2013

« Ç’a commencé avec la promesse de réforme électorale. Le bris de cette promesse était vraiment pour moi inconcevable et la décision hier [mardi] aussi, » explique David Merner.

Il affirme que beaucoup de libéraux partagent ses inquiétudes et insatisfactions et les ont partagés avec les dirigeants du parti à Ottawa, mais qu’il semble y avoir une déconnexion entre Ottawa et la Colombie-Britannique.

On est en train de briser nos promesses vraiment fondamentales de notre campagne et ce n’est pas acceptable. David Merner, candidat à la chefferie du Parti libéral du Canada en 2013

Les membres et candidats du Parti libéral auxquels M. Merner a parlé sont conscients qu’ils risquent de perdre une douzaine de sièges en Colombie-Britannique aux prochaines élections.

Mais le message du parti demeure au lendemain de l'annonce d'Ottawa. La députée libérale dans la circonscription de Vancouver Quadra, Joyce Murray, qui a été très vocale dans son opposition aux pétroliers au large de la côte britanno-colombienne et qui a même déposé un projet de loi pour protéger la côte Pacifique des déversements de pétrole, soutient Justin Trudeau.

Le gouvernement a démontré qu'il était sérieux lorsqu'il a dit que c'était important de construire le pipeline. Joyce Murray, député libérale, Vancouver-Quadra

David Merner a décidé d'adhérer au Parti vert, car il affirme que beaucoup d’éléments du programme politique sont semblables à celui des libéraux, notamment sur les changements à apporter en environnement, avec les Premières Nations et l’économie.

Lui qui s’attendait à des réactions négatives à son changement d'allégeance, a été surpris de recevoir beaucoup de commentaires positifs et d’entendre des militants libéraux dire qu’ils comprenaient sa décision.

Va-t-il se présenter comme candidat pour le Parti vert en 2019? David Merner affirme qu’il est trop tôt pour le dire. Il ajoute que le parti a beaucoup de candidats de qualité, comme des maires et des conseillers municipaux et qu'il n’est « qu’un simple citoyen ».

