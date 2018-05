Le chantier, qui a commencé au début de la semaine, doit continuer jusqu’en décembre 2019, au coût de 33 millions de dollars.

Ces travaux sont nécessaires, selon l’administration municipale, en raison du grand âge des infrastructures.

L’égout date de 1899, l’aqueduc, de 1910. Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal

Les trottoirs, la chaussée et les fosses d’arbres seront également refaits, de même que l’éclairage routier et les feux de circulation.

Circulation maintenue vers le nord

Le fait que les conduites soient situées au milieu de la chaussée rend les opérations plus complexes.

Une voie de circulation sera maintenue en direction nord pendant que les travaux seront réalisés du côté ouest de l’artère. Cet automne, une autre voie sera ajoutée en direction sud et les travaux passeront du côté est.

À certains endroits sur le tronçon, une zone sera réservée pour le stationnement –« qui sera gratuit, 24 heures sur 24 », précise Philippe Sabourin.

Certains espaces seront réservés au stationnement pendant les travaux. Photo : Ville de Montréal

Des incitatifs financiers sont prévus pour que les travaux se déroulent le plus rapidement possible. Une prime à la performance de 3500 $ par jour est prévue si le chantier se termine plus tôt que prévu. En cas de retard, la pénalité est de 7000 $ par jour.

Des commerçants inquiets

Certains commerçants craignent que leur chiffre d’affaires souffre de ce chantier.

Lorsque des travaux semblables ont été faits en 2015 et 2016 plus au sud sur la même artère, certains commerçants ont dit qu’ils avaient perdu 15 à 20 % de leur chiffre d’affaires. Le taux d’inoccupation des lieux avait atteint 27 %.



En campagne électorale, Projet Montréal avait promis des crédits de taxes pour les commerçants touchés par les travaux. L’administration doit faire connaître son Plan commerce au cours des prochaines semaines.



Avec des informations de Sébastien Desrosiers et de Marc Verreault