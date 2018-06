Le comédien Paul Buissonneau avait un rêve de jeunesse : rendre les arts de la scène accessibles aux enfants. En 1952, le directeur du Service des Parcs de la ville de Montréal, Claude Robillard, lui présente une occasion en or.

Il demande au comédien de prendre les commandes d’un projet de théâtre ambulant. Celui-ci se déplacerait dans les différents parcs de la ville de Montréal pendant la saison estivale.

C’est ainsi que Paul Buissonneau décrit la naissance de La Roulotte à la journaliste Marie-Claude Lavallée à l’émission Entrée des artistes du 30 novembre 1996.

La création de La Roulotte est un élément marquant de sa longue carrière. Le comédien restera aux commandes du théâtre pour enfants pendant près de 30 ans.

Les coulisses du théâtre ambulant

Mais la question se pose : comment déplacer un théâtre avec ses décors et ses costumes à travers la ville? Un camion-remorque de six tonnes est complètement transformé et adapté par les ateliers municipaux. On y incorpore un système sonore, des panneaux s'abaissant afin de sortir les scènes, des herses d’éclairage, des rideaux et une loge.

Ces images tirées du Magazine international des jeunes du 16 septembre 1957 montrent l’ampleur des imposantes installations nécessaires aux productions théâtrales.

En 1953, un an après la rencontre entre Claude Robillard et Paul Buissonneau, le rêve devient réalité. La première saison de spectacle de La Roulotte est lancée. Été après été, des classiques comme Pierre et le loup, Le Chat Botté et Barbe-Bleue sont joués en plein air pour le bonheur de tous.

Bien des décennies plus tard, le théâtre ambulant continue de parcourir la ville. Cette année, dans les parcs de Montréal, petits et grands pourront s’émerveiller devant la production du Petit Prince.