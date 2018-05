Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

Marie-Pier Dupuis, directrice du Marché public de la Vallée-de-l'Or Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Une trentaine d'exposants ont déjà confirmé leur présence au marché cet été. Pour le premier marché de l'année, le 17 juin, on comptera 33 kiosques.

La directrice du marché, Marie-Pier Dupuis, constate que cette nouvelle saison se démarque par le nombre élevé de nouveaux marchands.

« On est vraiment content. Cette année, on a 11 nouveaux exposants. Ça démontre que le recrutement est bon et que les gens voient l'impact que le marché public peut avoir sur leur entreprise, considère-t-elle. Par exemple, Choco Mango n'était jamais venue auparavant, Écorce Kombucha, une nouvelle entreprise, va être ici également. »

Plusieurs événements spéciaux se dérouleront aussi lors des marchés, notamment des spectacles, des ateliers et des animations, comme le repas « Saveurs du monde » et la journée « Jeunes marchands ».

Nouvelle présidence

Renaud Martel, président du Marché public de la Vallée-de-l'Or Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Alors que Roger Gauthier était président du Marché public de la Vallée-de-l'Or depuis six ans, c'est maintenant Renaud Martel qui occupe ce rôle. Il est impliqué dans le projet du marché public depuis sa création.

Il compte poursuivre la croissance constante d'achalandage observée au cours des dernières années.

« On est passé d'un achalandage de 11 900 personnes à, l'année passée, à 13 750, mentionne-t-il. Donc, juste pour la dernière année, on a eu 15 % d'augmentation. On a l'objectif d'augmenter la clientèle du marché et on veut s'assurer que les gens sont conscients que le dimanche, ça se passe au marché public. »

Pour atteindre cet objectif, la campagne publicitaire « Viens au marché » aura pour but de mettre en valeur une panoplie de raisons de fréquenter le marché public durant la saison.