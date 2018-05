Ce montant servira notamment à fournir du nouvel équipement numérique aux écoles, entre autres pour accentuer l’enseignement de la programmation informatique aux élèves.

Il vise aussi à encourager le prêt de livres numériques dans les bibliothèques scolaires et à favoriser la formation à distance pour les élèves du primaire et du secondaire.

L’offre de formation à distance offerte dans l’ensemble des collèges et universités du Québec sera de plus regroupée sur un seul site, le eCampus Québec, pour « mieux [la] faire connaître » aux étudiants québécois et étrangers.

« Cette nouvelle génération d’élèves doit avoir la chance de développer ses compétences en informatique, elle doit avoir l’occasion de programmer, de coder et de s’initier à la robotique. Elle doit pouvoir bénéficier de tout ce que permet le numérique sur le plan du développement des compétences du 21e siècle et de l’acquisition de connaissances », a expliqué le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, dans un communiqué.