Un texte de Julie Tremblay

« Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est : ''scandaleux'' », affirme la directrice générale du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, Luce Bathazar. « Le fait que le gouvernement injecte des sommes aussi importantes à partir de nos impôts est proprement scandalisant », dit-elle à propos de la décision du gouvernement Trudeau.

Bien qu'elle affirme que plusieurs indices laissaient deviner qu'Ottawa en arriverait là, elle déplore que le premier ministre Trudeau ait choisi d'opter pour « un modèle de développement valable il y a 30-40 ans », alors qu'elle juge que le gouvernement n'a aucun plan crédible pour atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre fixés lors de l'Accord de Paris.

Ce qui nous choque d'autant plus, c'est que le gouvernement [...] annonce qu'il doit développer ce pétrole-là pour avoir les moyens d'atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Nous ce qu'on demande, c'est le contraire. Luce Balthazar, directrice générale du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent

La directrice générale du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, Luce Balthazar Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Les sables bitumineux ou l'énergie verte?

De son côté, le député néo-démocrate de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Guy Caron, dénonce le déséquilibre entre les sommes investies pour soutenir la transition énergétique et celles consacrées à la production de pétrole.

« En 2016, le montant total des investissements publics et privés dans l'énergie propre était seulement de trois milliards. Le gouvernement vient d'injecter 4,5 milliards d'un seul coup dans l'énergie fossile, c'est très difficile à comprendre. »

Qu'est-ce que le projet d'oléoduc Trans Mountain? L'oléoduc Trans Mountain a vu le jour en 1953. Il appartient actuellement à l'entreprise Kinder Morgan. L'entreprise voulait construire un deuxième pipeline pour relier Edmonton au terminal pétrolier de Burnaby, en Colombie-Britannique, mais la province s'y oppose. Si le projet voit le jour, il serait alors possible d'acheminer 890 000 barils de bitume quotidiennement vers la côte, soit trois fois plus qu'aujourd'hui. La construction du pipeline pourrait créer 15 000 emplois, selon l'entreprise Kinder Morgan.

Guy Caron ajoute que le pipeline Trans Moutain a plus de 60 ans et qu'en l'achetant, Ottawa prend aussi le risque qui y est associé sur ses épaules. De plus, les 4,5 milliards consentis serviront uniquement à l'achat du pipeline, et non à son projet d'expansion, estimé à 7,4 milliards de dollars.

On va donner 4,5 milliards de dollars à des investisseurs d'une compagnie texane pour tenter de prolonger la vie de l'ancienne économie, celle qui était basée sur le fossile. Guy Caron, député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques et leader parlementaire du NPD

À Ottawa, le député de Rivière-du-Nord, Rhéal Fortin, a affirmé que Justin Trudeau avait une « attitude de dictateur ». Le député conservateur, Gérard Deltell, a pour sa part dénoncé l'improvisation du gouvernement dans ce dossier.