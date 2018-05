La Ville demande à l’entreprise de réduire ses rejets qui vont à l'usine de traitement des eaux de La Baie.

Luc Boivin suggère quelques solutions. Selon lui, il faudrait soit augmenter la capacité de traitement de l'usine d'épuration de La Baie ou encore construire un tuyau d'égout vers Chicoutimi, un projet estimé entre 5 et 10 millions de dollars.

Sinon, l’entrepreneur affirme que le projet d'agrandissement de la Fromagerie Boivin, qui aurait créé une vingtaine d'emplois, ne pourra pas se réaliser. Il ajoute que la compagnie devra investir dans d'autres régions.

C’est clair que si on n’a pas la possibilité d’augmenter ces volumes-là, bien, les prochains investissements, ils vont se faire ailleurs. Luc Boivin, directeur, Fromagerie Boivin

La Ville étudie plusieurs solutions

La Ville de Saguenay veut regarder plusieurs solutions et refuse de travailler sous pression.

La mairesse Josée Néron affirme d’ores et déjà que l'usine d'épuration de La Baie sera revampée uniquement s'il y a un besoin pour la communauté et non pas seulement pour aider une seule entreprise.

« C’est sûr qu’on ne peut pas financer l’entreprise privée. Si on fait le projet pour un besoin communautaire, mettons que l’usine d’épuration de La Baie a besoin d’être rénovée, a besoin d’être agrandie pour les besoins de l’ensemble de la population, là, c’est justifié de le faire aux frais de la Ville. Mais, si c’est uniquement pour l’entreprise de M. Boivin, malheureusement pas », de conclure Josée Néron.