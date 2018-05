Annie Moore, résidente de Bas-Caraquet, n'avait que 2 ans lorsque les médecins lui ont diagnostiqué une tumeur au cerveau. Elle a combattu deux autres cancers au cours de sa vie. Elle est aujourd’hui âgée de 46 ans, et sa condition médicale fait en sorte que ses activités sont limitées.

Elle aimait particulièrement regarder à la télévision les interventions de William Bourque au Téléjournal Acadie. Ayant récemment appris qu’elle souhaitait le rencontrer, il l’a invitée à Moncton.

La rencontre tant espérée a eu lieu mercredi midi dans les studios de Radio-Canada Acadie.

Je me sens bien. J’avais hâte de le voir. Annie Moore

William Bourque est à la retraite, mais il était heureux de rentrer au bureau pour la rencontrer.

« J’ai trouvé ça exceptionnel, explique William Bourque. Si ça peut aider quelqu’un qui voulait me voir, ça, pour moi, c’est un signe d’amour. J’apprécie beaucoup ça. Me déplacer pour venir voir Annie, c’était un privilège. »

La rencontre s'est poursuivie à l'ancien bureau de William Bourque Photo : Radio-Canada

Le météorologue a longtemps fait partie de la vie quotidienne d’Annie, souligne sa mère, Georgette Moore. « Pour elle, c’était quelque chose de précieux », dit-elle.

La rencontre a eu lieu grâce au concours d’une tante d'Annie, Gisèle, et de la présidente de la Fondation Rêves d’enfants de la Péninsule acadienne, Rita Boucher. Étant donné qu'Annie est âgée de plus de 18 ans, la Fondation ne pouvait pas intervenir, mais Mme Boucher l’a aidée à titre personnel. Elle a notamment trouvé un donateur anonyme pour financer son déplacement et ses dépenses.