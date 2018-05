Depuis 17 mois, l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) est aux prises avec un taux de roulement élevé alors que son conseil d'administration reçoit plusieurs plaintes au sujet de ce que d’ex-employés qualifient d'environnement de travail « toxique ».

« J'ai fait deux crises d'anxiété en raison de ce milieu de travail très toxique », explique Kaummajuk Holly Jarrett, arrivée dans l'organisation en janvier puis congédiée le 3 avril.

Kaummajuk Holly Jarrett a été congédiée de l'Association des femmes autochtones du Canada en avril. Elle dit qu'il y règne un environnement de travail « toxique ». Photo : fournie par Kaummajuk Holly Jarrett

Dans le cadre de sa campagne Sœurs par l'esprit, débuté en 2004, l'AFAC, dont la fondation remonte à 1974, a compilé l'une des premières bases de données complètes sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues.

L'organisme emploie actuellement environ 42 personnes. Il comptait 23 employés en décembre 2016.

Huit personnes qui travaillent aujourd’hui pour l'AFAC étaient déjà en poste en décembre 2016, soit peu de temps après l’arrivée en poste de la directrice générale Lynne Groulx, selon une liste fournie à CBC News.

« Quand les gens ont commencé à disparaître des bureaux, personne n'a été informé de ce qui se passait. Nous devions tous présumer et deviner. J'ai essayé de garder ça pour moi, mais c'était écrasant », raconte Mme Jarrett, qui croit qu'environ six personnes ont quitté l'AFAC au cours des trois mois qu’elle a passés dans l’organisation.

Des lettres au C.A.

Le conseil d'administration de l'AFAC a également reçu au moins cinq lettres, depuis janvier 2017, dans lesquelles sont exposées de nombreuses préoccupations au sujet de la situation qui prévaut actuellement au sein de la boîte.

Une de ces lettres, datée du 13 janvier 2017 et signée par Amy Nahwegahbow et Dan Peters, deux gestionnaires à l’emploi de l'organisation à l'époque, allègue une « mauvaise gestion » des budgets.

Le stratagème dénoncé consistait à utiliser des montants alloués à un projet spécifique afin de créer des postes qui n’avaient rien à voir avec le projet en question.

La lettre évoquait aussi des « dynamiques dysfonctionnelles » qui menaient à du « favoritisme et à un esprit de cliques » à l'intérieur de l'organisation.

« La montée de la toxicité a mené à l’instauration d’une culture de la peur, ce qui affecte directement le rendement et le moral du personnel. Tout ça contribue aussi à un stress élevé chez les employés », peut-on lire.

L'AFAC a embauché un enquêteur indépendant pour faire la lumière sur ces allégations. L’enquête a déterminé que l’organisation ne contrevenait pas à ses politiques d'embauche et de harcèlement.

Mme Nahwegahbow et M. Peters ne travaillent plus pour l’AFAC aujourd’hui.

Les deux ont signé des accords d'indemnisation qui les empêchent légalement de critiquer publiquement l'organisation. Ils n'ont pas voulu commenter la situation dans le cadre de ce reportage.

L’AFAC a demandé à Kaummajuk Holly Jarrett de signer une entente semblable. Elle a refusé, et a plutôt remis une copie du document à CBC News.

Accords d'indemnisation

Amy Ede, ex-directrice des communications de l'AFAC, affirme pour sa part avoir accepté de signer une telle entente.

« Je ne peux pas parler négativement de l'AFAC depuis mon départ, confirme-t-elle. J'ai signé un document qui stipule que je n'ai fait face à aucune discrimination en tant qu'employé de l'AFAC. »

Mme Ede a travaillé pendant environ un an pour l’organisation et indique qu'elle a quitté l’AFAC en novembre 2017.

« Je voulais partir, mais je ne voulais pas démissionner. Nous avons donc convenu d’un commun accord que nos chemins se séparaient », lance-t-elle de façon laconique.

CBC News s'est entretenue avec six anciens employés, dont certains ont signé un accord d'indemnisation. Ils ont tous évoqué qu’au cours des 17 derniers mois, l’atmosphère de travail était devenue toxique et que le taux de roulement des employés était élevé.

Claudette Dumont-Smith, ex-directrice générale de l'Association des femmes autochtones du Canada Photo : tirée du compte Facebook de Claudette Dumont-Smith

Claudette Dumont-Smith, qui a dirigé l’AFAC pendant six ans, indique qu'elle n'a congédié que deux personnes au cours de son passage dans l’organisation, et qu’elle a demandé à une seule d’entre elles de signer un accord d'indemnisation.

L’ex-directrice générale de l’AFAC affirme qu'elle a reçu de nombreux messages au sujet de l'état de l'organisation et de son avenir incertain. Ces messages, dit-elle, proviennent autant d’ex-employés que de personnes qui travaillent toujours dans la boîte.

Je suis préoccupée par ce qui se passe. J’ai l’impression que les choses empirent. Claudette Dumont-Smith, ex-directrice générale de l’AFAC

L'association ontarienne se retire

L'Association des femmes autochtones de l'Ontario (AFAO) a indiqué à son intention, la semaine dernière, de se retirer de l’AFAC et de renoncer à son siège au C.A. de l’organisation.

Dans une lettre envoyée à l’AFAC, l’AFAO explique que la direction actuelle n'écoute plus les membres du C.A. et ne les consulte plus dans la prise de décision financière ou politique.

Le conseil d’administration de l’AFAC est composé de membres représentant des groupes de femmes autochtones de toutes les régions du Canada.

« L'AFAC assume qu’elle parle au nom de toutes les femmes autochtones, explique l’AFAO par courriel. C’est pourtant évident que nos visions, nos principes et notre orientation stratégique ne sont plus alignés. »

En réponse, l'AFAC a publié une lettre sur son site web, le 17 mai, qui invite d'autres organisations de femmes autochtones de l'Ontario à présenter des demandes pour occuper la place libre au C.A.

Francyne Joe, présidente de l’AFAC, a refusé les demandes d’entrevue.

« L'AFAC ne commente pas les questions relatives à son personnel ou les enjeux plus généraux de ressources humaines », a répondu Joel Lamoureux, porte-parole de l'AFAC, par courriel.

L'association québécoise veut des réponses

Du côté de Femmes autochtones du Québec (FAQ), l’association qui occupe le siège québécois au sein du C.A. de l’AFAC, on se pose beaucoup de questions.

« On n’est pas très au courant de ce qui se passe à l’interne à l’AFAC, indique la présidente de FAQ, Viviane Michel. On a un C.A. de la FAQ ce week-end, et on a demandé à Francyne Joe de venir répondre à nos questions. »

La présidente de l’AFAC rencontrera donc les membres de la FAQ samedi, puisque, comme le mentionne Mme Michel, « il ne faut pas banaliser ce qui est en train de se passer ».

Quand une province se retire, ajoute-t-elle, il est important de vérifier ce qui se passe afin de rétablir ce que l’on peut.

« On veut avoir l’heure juste, insiste Viviane Michel. On aurait dû être avisées, on aurait dû être consultées, il y a un manque de collaboration, et nous souhaitons en discuter. »

Pour l’heure, donc, FAQ n’a pas l’intention d’imiter l’organisation ontarienne.

Avec les informations de Jorge Barrera et de Sophie-Claude Miller