Un texte de Romain Schué

À la fin de l'entente actuelle entre evenko, un promoteur et producteur de spectacles, et la SPJD, cette dernière devra mettre en place « des appels d'offres en bonne et due forme », a expliqué mercredi la mairesse Valérie Plante.

« À partir de 2020, on va avoir d’autres joueurs, comme ça devrait être la norme », a-t-elle ajouté, au cours d'une conférence de presse.

Contactée par Radio-Canada, la SPJD, qui est une société paramunicipale, s'est montrée ouverte à un tel processus, sans néanmoins le garantir.

« Ces questions vont être amenées au conseil d'administration et des discussions vont être entamées. On verra ensuite si on change certaines façons de faire avec les contrats », a indiqué François Cartier, porte-parole de la SPJD, en précisant que la société « travaille très bien » avec la nouvelle équipe municipale,

« On va jaser, on va trouver des solutions », a-t-il indiqué.

evenko a payé 1,3 million en 2017

Cette intervention intervient au lendemain de la publication, mardi soir, des revenus de la SPJD provenant d'evenko. Valérie Plante en avait fait la demande, mi-mai.

Pour exploiter le site situé sur l’île Sainte-Hélène, evenko a payé 1,3 million de dollars en 2017. Ce chiffre est en constante augmentation. En 2015, dernière année d’une précédente entente, 517 000 $ avaient été déboursés.

En 2016, première année du contrat actuel, courant jusqu’en 2020, 959 800 $ ont été déboursés par le promoteur afin d’organiser ses spectacles au parc Jean-Drapeau.

Pour les années 2018 à 2020, les chiffres seront dévoilés ultérieurement, a indiqué la SPJD, par voie de communiqué, tout en soulignant qu'elle ne dépend pas « entièrement de l'argent des contribuables et qu'elle s'autofinance à près de 50 % ».

Les revenus de location sont toutefois appelés à augmenter, a souligné la mairesse Plante.

Le coût du loyer [du parc Jean-Drapeau] va augmenter pour ceux qui vont l'utiliser. Avec les investissements qu'on fait, on va tirer plus d'argent sur le loyer. Valérie Plante, mairesse de Montréal

« La loyer va augmenter nécessairement, puisque qu'on a investi de façon massive », a assuré Valérie Plante, en faisant référence à la construction d'un espace de 65 000 places, décidée par l’ancienne administration municipale.

L'aménagement de cet espace, qui a forcé l'abattage de plus de 1000 arbres, avait été fortement décrié par celle qui était alors chef de l'opposition. Un « massacre à la tronçonneuse » avait alors été évoqué.

Le projet d'amphithéâtre extérieur au parc Jean-Drapeau. Photo : Société du parc Jean-Drapeau

Investissement de 73,4 millions

Le réaménagement du secteur ouest de l’île Sainte-Hélène nécessite un investissement de 73,4 millions de dollars, provenant de fonds publics. De cette somme, Montréal prendra en charge 38,4 millions et le gouvernement du Québec 35 millions.

Outre cet amphithéâtre, ces travaux incluent la rénovation de l’allée Calder, entre la Biosphère et la sculpture L’Homme, d’Alexandre Calder.

Pour sa part, evenko utilise régulièrement le parc Jean-Drapeau dans le cadre de plusieurs concerts et festivals, dont Osheaga.

Avec la collaboration de Julie Marceau