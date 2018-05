Depuis que la Chine a presque fermé ses frontières aux importations de matières recyclables québécoises et que le prix des ballots de papier a chuté sur les marchés, la plupart des centres de tri du Québec fonctionnent à perte.

C’est pourquoi 120 personnes discuteront aujourd’hui des meilleurs manières pour améliorer les façons de faire afin d'éviter que les matières recyclées, actuellement 80 % de ce que l’on dépose dans le bac de recyclage, selon la ministre de l’Environnement, ne soient envoyées à l’enfouissement.