Mme Laberge évolue déjà au sein de l'équipe du Matin du Nord depuis janvier et anime l'émission depuis la mi-février.

Depuis des années, je parcours le Nord de l'Ontario et je sais à quel point l'émission est essentielle, non seulement dans ma vie mais dans celle de tant de gens de chez nous. J’ai grandi en l’écoutant, et c'est un honneur d'être aujourd’hui à la barre de cette grande émission rassembleuse. Martine Laberge

La Franco-Ontarienne originaire de Hearst, dans le Nord-Est de la province, a travaillé pendant plus de cinq ans à Ottawa et à Toronto pour le compte de Radio-Canada, CBC et TFO. Elle est retournée dans sa ville natale en 2005 pour devenir vidéojournaliste de Radio-Canada.

Au cours de son séjour professionnel à Hearst, Mme Laberge s’est particulièrement intéressée aux enjeux des communautés autochtones et éloignées.

Son travail lui a notamment valu la bourse d’études de journalisme William Southam en 2016, qui lui a permis de passer une année de formation au collège Massey de l’Université de Toronto.

La nouvelle animatrice remplace Isabelle Fleury, qui était à la barre de l’émission jusqu’en décembre dernier.

Le matin du Nord est diffusée en semaine de 6 h à 9 h.