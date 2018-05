Nommée révélation aux prix Juno 2018 grâce à Kiddo, son premier microalbum, Jessie Reyez montrera au public montréalais ce qu'elle a dans le ventre avec sa voix tourmentée le 3 juillet à 21 h 30.

Quant aux rockeurs du groupe The War on Drugs, ils auront la lourde tâche de clôturer le 39e FIJM, ce que ceux qui ont récemment remporté le prix Grammy du meilleur album rock (A Deeper Understanding) devraient accomplir sans trop de mal. Les plus curieux auront remarqué que le site officiel du festival annonçait déjà le grand événement plus tôt cette semaine.

La scène TD, située sur la grande place de la rue Jeanne-Mance, donnera aussi l'occasion au public de renouer avec le dance punk des !!! (Chk Chk Chk) le 3 juillet à 21 h, la salsa du Spanish Harlem Orchestra le 30 juin, le soul-funk des Suffers le 1er juillet et d'Hannah Williams and The Affirmations le 4 juillet, ainsi que le 6 juillet sur la scène Rio Tinto.

Un soir d'été sur la place des Festivals (Montréal) Photo : Festival international de jazz de Montréal

Côté nouveautés

Les amateurs de découvertes et de jeunes pousses devront se tenir du côté de la scène Rio Tinto, à l'angle des rues Sainte-Catherine et Jeanne-Mance. Deva Mahal, qui a suivi les traces de son paternel, le musicien de blues Taj Mahal, livrera sans doute quelques pièces de son premier album à saveur soul, Run Deep, le 1er juillet.

Révélation en Australie et nouveau visage de la scène jazz, Sarah Mackenzie suivra le 3 juillet avec sa voix suave et une touche de swing.

Pour les nostalgiques de Bran Van 3000 et de leur grand classique Drinking in L.A., Stéphane Moraille y sera le 4 juillet pour présenter son nouvel opus, Daïva.

Enfin, l'éclectique David Myles, qui a prêté sa voix à la pièce Inner Ninja, de Classified, ravira les amateurs de son folk jazz le 5 juillet.

Au total, le 39e FIJM dit proposer quelque 500 spectacles, dont les deux tiers sont offerts gratuitement. La programmation complète se trouve sur le site du festival.