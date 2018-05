« Grâce à cette opération, nous avons réussi à déjouer une provocation cynique et à documenter les préparatifs de ce crime par les services spéciaux russes », a commenté le chef des services ukrainiens de sécurité, Vassyl Grytsak, lors d'une apparition télévisée aux côtés du journaliste Arkadi Babtchenko.

Cette « provocation » consistait à assassiner M. Babtchenko, a-t-il précisé.

Quelques heures plus tôt, la police de Kiev avait annoncé le mort du journaliste, exilé en Ukraine depuis un peu plus d'un an après avoir été inondé de menaces de mort pour ses commentaires très critiques à l'endroit du Kremlin.

Elle disait qu'il avait été abattu de plusieurs balles dans le dos dans le lobby de l’immeuble qui abritait son appartement à Kiev, la capitale ukrainienne.

Plus de détails à venir.