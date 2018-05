Au tableau des prix Iris, Les affamés fait pour l’heure la course en tête, avec cinq trophées récoltés lors de la soirée qui s’est déroulée au Studio 42 de la Maison de Radio-Canada. Robin Aubert et ses zombies sont sortis vainqueurs des catégories du film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec, du meilleur maquillage, de la meilleure musicale originale, des meilleurs effets visuels et du meilleur son.

En tête des nominations (10), Hochelaga, terre des âmes a mis quatre prix Iris dans sa besace. Le film de François Girard a été récompensé pour la meilleure coiffure, les meilleurs costumes, la meilleure direction de la photographie et la meilleure direction artistique.

Une scène du film Hochelaga, terre des âmes Photo : Les Films Séville

De son côté, les acteurs des Rois mongols ont été mis à l’honneur, puisque le long métrage a gagné l’Iris de la meilleure distribution des rôles. Chien de garde n’est pas non plus reparti sans rien, avec l’Iris du meilleur montage.

Les autres prix décernés lors du gala animé par Léane Labrèche-Dor et Pier-Luc Funk concernaient les documentaires. Manic (meilleur montage), Ta peau si lisse (meilleure direction de la photographie) et La part du diable (meilleur son) ont été distingués.