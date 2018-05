Cette vente aidera à financer la construction de la nouvelle bibliothèque centrale, dont il est prévu qu'elle soit construite près des plaines Lebreton pour un montant de 174,8 millions de dollars.

Dans un rapport qui sera présenté au Comité des finances et du développement économique la semaine prochaine, la Ville recommande de vendre le bâtiment à Slate Properties, le propriétaire de l'immeuble de bureaux attenant à la bibliothèque.

La vente de la BPO, qui a été construite en 1974, est compliquée puisqu'il existe une série d'ententes existantes entre son conseil d'administration, la Ville et Slate Properties.

« Le fait que Slate Properties connaisse le bâtiment, ainsi que la valeur ajoutée qui en découle pour l'acquisition de tous les intérêts immobiliers, font de Slate Properties l'acheteur le plus logique », peut-on lire dans le rapport.

D'ordinaire, les propriétés que la Ville veut vendre sont mises sur le marché, mais le rapport indique que cela aurait été difficile dans ce cas.

Le montant de 20 millions de dollars est conforme à l'évaluation que la Ville a reçue.

Si la vente est conclue, la Ville perdra les 486 000 $ qu'elle reçoit actuellement de Slate Properties pour les "droits aériens" et le stationnement, mais elle n'aura plus à payer les 399 600 $ à l'entreprise pour les locaux qu'elle loue au quatrième et cinquième étage du bâtiment.

La Ville pourrait percevoir 10 millions de dollars de la vente cette année, puis 10 millions de dollars supplémentaires lors du déménagement de la bibliothèque.

Une nouvelle bibliothèque en 2023

Le concept d'aménagement proposé comme on peut le voir dans un document de la Ville d'Ottawa. (Archives) Photo : Document de la Ville d'Ottawa

La nouvelle bibliothèque centrale d'Ottawa fera 20 067 mètres carrés. La BPO évalue à 99 millions de dollars la part du financement de la Ville d'Ottawa dans le projet. Le fédéral devrait payer le restant de la facture de 168 millions de dollars.

L'ouverture de la toute nouvelle bibliothèque est prévue pour 2023.